Profissionais maduros: vantagens de contratar e reter talentos

Já pensou em contratar profissionais maduros para o seu negócio? Hoje em dia há um termo bastante discutido no mercado de trabalho, a diversidade geracional, que nada mais é do que a necessidade de uma empresa ou negócio contratar profissionais de diversas faixas etárias, especialmente os mais maduros e ter políticas claras para que eles se sintam incluídos no ambiente de trabalho.

Mesmo com o aumento da expectativa de vida no país ainda existe muita discriminação contra pessoas com base em estereótipos associados à idade, o chamado Etarismo. Isso faz com que a contratação de profissionais maduros seja ainda mais subvalorizada, virando um desafio para as organizações e para a sociedade.



Em relação ao preenchimento de uma posição de trabalho, é preciso que as empresas tenham em mente que a questão da idade jamais deveria ser um filtro. Afinal, há sempre uma busca por pessoas talentosas que possam somar para o time e, em um mercado cada vez mais competitivo, o profissional que reúne décadas de conhecimento e bagagem tende a agregar muito mais no dia a dia da organização.



Mas quais os reais benefícios de contar com profissionais maduros em sua empresa? Entre os principais está a troca de experiências, especialmente quando nos referimos a empresas de tecnologia ou a organizações recém-fundadas no mercado de trabalho. Com a contratação de profissionais desse perfil, há a possibilidade de trazer outras visões que permitirão o crescimento do seu negócio.



Outra vantagem está na qualificação. Profissionais maduros contam com uma experiência profissional superior aos recém-formados, já que puderam se dedicar ao longo da vida a diferentes projetos, cursos, pós-graduação e terem contato direto com outras empresas do mercado.



A diversidade de idade dos colaboradores também influencia na construção de uma nova cultura para a empresa. Isso contribui para a retenção de talentos, atração de novos profissionais, além de ser um indicador de que o seu negócio valoriza o capital humano.



Ao investir em diversidade geracional e ter uma política de inclusão de profissionais maduros, a organização naturalmente promove uma cultura de respeito ao próximo.

Diego Azevedo é especialista em reestruturação comercial