Processo luzente inadequado e a baixa eficiência de luminárias

A maneira que a energia elétrica está sendo utilizada passou a ser uma preocupação para o mundo contemporâneo. Nessa perspectiva, a eficiência energética foi melhor observada com a diminuição da carga elétrica empregada nas empreitadas mais complexas – grandes centros comerciais e indústrias. Essa falha gerencial pode ser observada, no entanto, em cenários residenciais, principalmente quando não há um projeto luminotécnico definindo critérios. São consequências desastrosas e que acarretam um aditivo no consumo diário de energia. Trata-se de um panorama desafiador para especialistas, que necessitam associar técnicas a fim de executar a definição do cálculo da potência por metro quadrado – é o mais sensato!

A desconformidade de um projeto pode ser desencadeada por uma série de agentes: uso inadequado, processo luzente anormal, instalação de produtos de baixa eficiência, dentre outros. Assim sendo, fica claro que, para indicar qualquer alteração é imprescindível a noção de aplicabilidade conceitual referente à iluminação. A eficiência energética deve estar entrelaçada aos critérios que envolvem composições químicas que, consequentemente, são responsáveis pelo fluxo luminoso e sua eficiência.

O LED apresenta, segundo pesquisadores, um valor agregado superior no quesito eficácia. Além disso, também é válido destacar a importância de analisar os valores estimados previstos pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT). A luminescência deve ser confortável aos olhos do leitor e para aqueles que desejam fazer atividades diversas. A partir desta expectativa, é fácil compreender que a eficiência energética inadequada poderá interferir em questões de saúde e bem-estar.

Não existe um controle para medir o nível de iluminância certo para ambientes, todavia, há especificações técnicas que são relevantes e apropriadas para um direcionamento correto no uso da energia. Por conseguinte, quem desejar associar comodidade e luminosidade com intuito de produzir um parâmetro de normalidade deverá seguir princípios básicos estabelecidos por estudiosos e profissionais qualificados da área.

Luciana Malgarisi é arquiteta e sócia-diretora da Spot Iluminação