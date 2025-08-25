O processo judicial, seja civil, penal, trabalhista, eleitoral ou militar, tem como característica comum o fato de se constituir na base da dialética. Ou seja, se constrói a partir de uma tese apresentada pela parte autora (fato ou causa de pedir, fundamentação e pedido) e uma antítese formulada pela parte ré (outra versão do fato, argumentação contrária e pedido adverso) que permitam ao Estado-juiz alcançar a síntese na qual indique com quem está o direito no caso concreto. Este é o sentido da jurisdição (do latim ius + dicere = dizer o direito).

Mas, um processo não se constrói tão somente na base do diálogo entre opostos, a menos que, ainda no seu início, através de instrumentos importantes como a mediação e a conciliação, seja possível uma solução advinda das próprias partes, capaz de satisfazer às duas. Quando o acordo não ocorre e a solução do conflito é submetida ao Estado-juiz, restará a certeza de que pelo menos uma das partes ficará insatisfeita com o resultado (ou mesmo as duas, se a sentença acolher em parte, e não integralmente, os pedidos).

A razão mais comum desta insatisfação, quase sempre, tem origem em algo que precisa ser objeto de atenção de quem submete ao Judiciário eventual lesão de um direito (ou mesmo a ameaça de ofensa a um direito) ou de quem é chamado a perante ele se defender: a necessidade de comprovar, robustamente, os fatos alegados (ou as versões apresentadas sobre eles). Sim, processo é, sobretudo, prova.

Com o perdão do(a) leitor(a) que não aprecie o latim, penso ser relevante buscar as raízes de certas palavras para melhor compreender a amplitude do seu significado (sentido) e o seu alcance. Prova deriva de probatio, que significa persuadir (convencer) alguém de alguma coisa quando há uma confrontação de versões (tese e antítese).

No caso do processo, a prova deve partir, em regra, das partes, mas não se destina a elas próprias. Volta-se em essência a convencer o Estado-juiz. E isso tem motivo óbvio. Por mais que o(a) julgador(a) conheça a legislação, os princípios de direito e os entendimentos consolidados dos tribunais sobre os temas trazidos à sua análise, ele(a) não presenciou, de fato, a ocorrência dos fatos que originaram o processo. As provas servem, portanto, para auxiliá-los(as) na realização plena da justiça. Sem elas, por mais comovente que seja, o mero relato dificilmente surtirá o efeito desejado.