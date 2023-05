Prisão e Medidas Cautelares

Sobre prisão, a nossa Constituição e a legislação processual penal (CPP, art.283 § 6º), garantem que ela deve ser aplicada como exceção. A regra, portanto, é a liberdade, notadamente para os crimes de mínimo e médio potencial ofensivo, pela simples razão de que o cárcere não recupera ninguém, na abalizada opinião do Professor de todos que hoje ocupam as cadeiras do Judiciário Brasileiro, o mestre Fernando da Costa Tourinho Filho (in Manual de Processo Penal, 17ª. edição, Editora Saraiva,SP, 2017).

Entretanto, como toda regra tem exceção, podemos afirmar, com base nessa mesma Constituição, que ela reserva rigor para quem pratica crimes gravíssimos, e desde que apurados concretamente, quais sejam, aqueles que acabam com a paz da sociedade, tais como: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os declarados por lei como hediondos, portanto, para a garantia da ordem pública. E, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação, podem permanecer presos, não se lhe permitindo a liberdade provisória nem qualquer medida cautelar diversa da prisão, pelo menos durante a audiência de custódia, já que nesta o juiz não pode interrogar o detido, mas apenas fazer-lhe uma entrevista.

O Código de Processo Penal dispõe que, desde que na fase investigatória seja requerida pelo Ministério Público, o Juiz poderá, na audiência de custódia, converter a prisão em flagrante, em preventiva (art.310 e seus parágrafos), sem a concessão de qualquer medida cautelar pessoal, nos casos em que: o imputado for reincidente ou integrar organização criminosa armada ou milícia ou que porte arma de fogo de uso restrito (§ 2º art.310);for necessária garantir a ordem pública, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado(art.312); se o imputado descumprir medidas cautelares anteriores (art.312 § 1º)e em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos (art 315 § 1º); será admitida a prisão preventiva (art.313) nos crimes dolosos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos; se ele já tiver sido condenado por outro crime doloso, transitado em julgado, salvo ocorrendo a hipótese do art. 64 do Código Penal; e havendo dúvida sobre a identidade ou o detido não fornecer elementos para esclarecê-las.

Também não cabe a concessão de fiança (arts 323 e 324 do CPP) para os crimes acima, chamados de gravíssimos: racismo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os declarados por lei como hediondos, para quem quebrou fiança no mesmo processo, prisão civil ou militar, quando presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva.

Em situações excepcionais, é admitida a prisão domiciliar e nos seguintes casos Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave:III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos:VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que;I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa:II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código.

Para não aceitar a prisão de réu condenado por crime gravíssimo, é incoerente o argumento de que a prisão jamais devolve ao preso a liberdade perdida, se ele for recolhido antes do trânsito em julgado da sentença condenatória porque, igualmente, a mesma liberdade também nunca será devolvida ao condenado, nos casos das prisões temporária e preventiva ou no caso de prisão definitivamente cumprida, após a procedência de uma ação de revisão criminal, onde ele (o condenado) obtém a sua posterior absolvição.

2. Sobre Medidas Cautelares Pessoais diversas da Prisão.

As chamadas medidas cautelares pessoais diversas da prisão, podem ser admitidas tanto para liberar como para prender quem pratica crimes.

Segundo o mestre Tourinho Filho, na obra acima, as medidas cautelares não podem ir contra a “dignidade da pessoa” (pg. 657), sendo a medida cautelar domiciliar uma prisão (art. 317 do CPP), dizendo ainda que o Juiz “deve ter todo o cuidado de, num caso concreto, observar se a medida cautelar é necessária”(pg.658).

O referido Jurista também afirma na pg. 659 “ que o juiz não poderá, de oficio, decretar qualquer medida cautelar na fase da investigação. Nesse caso, o pedido deve ser formulado pelo Ministério Público ou em decorrência de uma representação da Autoridade Policial”, o que vale dizer, nenhum membro do Poder Judiciário deve impor algo que sacrifique desnecessariamente o detido e muito menos quando não requerido pelo MP, dado que o nosso Direito é fundamentado no chamado processo acusatório e que as medidas cautelares são exaustivas na Lei e somente podem ser aplicadas “nos casos expressamente previstos” (grifos constantes do original do mestre Tourinho).

Portanto, é indiscutível que, na fase investigatória, o magistrado só pode aplicá-las tais como requeridas pelo Ministério Público e nas exatas e especificas hipóteses previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: São medidas cautelares diversas da prisão:I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento

domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica”.

Algo determinado fora dessas hipóteses, é ilegal.

E nem precisava nenhum penalista afirmar que as medidas cautelares pessoais só podem ser aplicadas pelo Poder Judiciário, nos exatos limites previstos no C.P.P, porque assim também consta dos art. 282 “As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais”, e do art. 321 “ ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código .

Por fim, o mestre Tourinho Filho lembra, pg 651, da obra acima citada, que a imposição de medidas cautelares mais gravosas ao detido, fora dos casos previstos em Lei, pode constituir tortura (art. 5º, III da CF): “ É que diz a Constituição da República? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante(art. 5º,III)”.

E além de tortura é possível também o cometimento de crimes de abuso de autoridade previstos na recente Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, lembrando, todavia, que esses novos delitos não são fáceis comprová-los e levá-los às autoridades a por eles responder, porque exigem o chamado dolo específico, nos termos do § 1º do art 1º “ as condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal”