Princípios democráticos

Os acontecimentos do fim de semana trouxeram inquietação entre as correntes de opinião, embora instituições idôneas expressaram a confiança de que o atual regime prevalecerá intocável, com respaldo na Carta Magna de 88, encabeçada por Ulysses Guimarães, padrão de lucidez e espírito cívico.

Se ocorrências desprimorosas possam ter despontado, todos condenaram tais excessos, numa configuração de que o pensamento firme continua a ser aquele que a Lei Maior preconiza, não se lhe podendo transgredir, sob pena de infração ao que nela foi sacramentado.

Os fatos que originaram tais incidentes já foram especificados pelos noticiários, emergindo argumentos de que ninguém deseja subverter os princípios constitucionais, com vigência desde a promulgação da Carta Cidadã, como emanação da consciência popular.

Todos os que, com autoridade de cargo ou projeção política manifestaram-se a respeito, enfatizaram a ruptura dos preceitos democráticos, na defesa dos quais não podem prevalecer enfrentamentos, sob quaisquer pretextos.

Se anteriormente decisões oficiais foram exaustivamente referenciadas, o que predominou foi o direcionamento dos fatos para um rito de legitimidade, pendente tudo ainda de apreciação da Suprema Corte, atenta às normas legais vigorantes.

O que restou incólume foi sem dúvida, a liberdade de expressão, fundamento inarredável, inserido no texto constitucional.

Os pronunciamentos de figuras preeminentes do cenário nacional não deixaram suspeição em torno do que prescreve a nossa legislação, confiando-se em que o País prosseguirá vigilante à fiel observância da Magna Carta, da qual este articulista se honra de haver sido signatário consciente, assim posicionando-se em sucessivas batalhas em que esteve situado ao longo do tempo.

Diremos ao final, devemos seguir em frente...

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte