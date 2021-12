Primeiras candidaturas

Como ainda se acha distante o prazo para a apresentação de candidaturas à Presidência da República, apenas se apontam como quase definidas as de João Dória, governador paulista; Ciro Gomes, já em peregrinação pelo Brasil; Lula da Silva, formando esquema de apoio cada vez mais vitalizado; Jair Bolsonaro, agora, no PL, após meditação exitosa; o ex-juiz Sérgio Moro, aos poucos, se estruturando; Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, reunindo variadas legendas em seu Estado, num suporte que se configura semi-imbatível; além de Simone Tebet, que busca agregar o voto feminino.

Todos eles se encontram impregnados de entusiasmo para a competição de 2022, naturalmente, sob variados aspectos, no decorrer do ano entrante, começando a empolgar ou não as nossas correntes de opinião.

Sem sombra de dúvida, os nomes referenciados já conversam sobre coligações, mostrando que o tema assume evidência singular, com os pleiteantes, daqui a três meses, promovendo visitas pelo País inteiro, em périplo político que mobilizará as bases das respectivas siglas, num dealbar que tende a crescer, diante de propostas inovadoras, capazes de tornar a disputa cada vez mais aguerrida. Quanto mais próxima da batalha urnística, a ninguém surpreenderá a juntada de grupos partidários, conseguindo posições compartilhadas, conforme a dimensão de cada legenda que enfrentará o acirrado pleito.

Pelo menos oito candidatos restarão no páreo amplificado, quando alianças inesperadas modificarão o panorama do confronto, diante de articulações que tornarão o quadro mais harmônico, num embate onde poucos deverão chegar à reta final.

Os dois que irão ao 2º turno saberão somar forças com os que restaram, deixando a refrega em clima mais concentrado, numa dualidade que apontará, finalmente, para o felizardo vencedor desse duelo.

Caso se confirmem tais prognósticos, em contenda que deverá ser das mais renhidas, reviveremos instantes de “luta feroz”, à espera da abertura das urnas, diante da sofreguidão de inquietos agitadores das facções políticas.

É aguardar para confirmar, pois antes de simples conjectura, torna-se uma pugna realística. Que prevaleça a soberania do voto.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte

*Este artigo reflete, exclusivamente, a opinião do autor.