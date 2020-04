Prevenção eficaz

A pandemia do novo coronavírus já envolveu a população de inúmeros países de todos os continentes, com um índice médio de mortalidade de aproximadamente 5,0%. E realmente devido à ausência de opção preventiva como vacinas e terapêuticas baseadas em medicação com comprovada eficiência na cura do processo infeccioso, a opção inicial mais eficaz para o controle da doença é realmente a prevenção cujo modelo ideal deveria ser o impedimento de contato entre as pessoas com ausência de proteção nasal e oral. No entanto, foi instituído em todos os estados brasileiros um modelo radical, determinando o completo isolamento social, mesmo em Estados com reduzido índice de infecção pela Covid-19 e envolvendo centenas de municípios sem nenhuma pessoa infectada. Já há três semanas, este método tem sido adotado no Brasil com relativo resultado satisfatório já que não tem havido disseminação em massa da doença mas prejudicando os cidadãos de centenas de municípios isentos desta contaminação viral pois estas medidas de completo isolamento social geraram um grande impacto negativo na economia nacional, podendo em consequência, produzir irreparáveis danos sócioeconômico e profissional já que impede o funcionamento do sistema industrial, comercial e das atividades liberais.

Portanto, o que está ocorrendo hoje no Brasil é que a maioria da população encontra-se em completo recesso domiciliar, sem trabalhar e excessivamente assustada, muitos já entrando em estado depressivo enquanto outro percentual da população, em torno de 30 a 40%, continua nos ambientes públicos, supermercados e rede bancária, sem utilizar nenhuma proteção, como máscaras e/ou asseio das mãos, podendo estar sendo contaminado ou contaminando outras pessoas, e o país caminhando para um recesso social e econômico-financeiro provavelmente catastrófico.

Portanto, após a adoção desta medida radical de isolamento social, é agora o momento de atualizar-se o processo, iniciando com urgência uma política de conscientização de toda a população para proteger-se, utilizando obrigatoriamente máscaras em todos os locais públicos ou privados e mantendo asseio das mãos com álcool 70% e/ou água com sabão. Com aplicação obrigatória destas medidas, sob pena de aplicação de multa, seria possível manter um eficiente processo preventivo contra a Covid-19 e reiniciar a abertura das atividades profissionais desde que sejam cumpridas, rigorosamente, as seguintes normas: 1- Início das atividades industriais e comerciais com redução de 50% durante os primeiros 10 dias; 2-Todos os funcionários deverão utilizar máscaras; 3- Todos os clientes deverão estar protegidos com máscaras e fazendo asseio com álcool em gel que deverá estar disponível no acesso de entrada da entidade empresarial ou escritório; 4- Os clientes deverão permanecer sentados ou de pé numa distância mínima de 2 metros entre eles.

As pessoas a partir dos 60 anos deverão permanecer mais isoladas, evitando ao máximo contacto pessoal. Além disso, como o movimento de pessoas nas escolas e universidades é muito intenso e o controle para manter as medidas de proteção seria mais difícil, podendo, inclusive, disseminar a infecção no ambiente acadêmico e levar para residências, as atividades escolares poderiam permanecer somente online durante mais algum período, dependendo da evolução do processo preventivo. Assim, não haveria grande prejuízo para os alunos, já que se consideraria este período como férias anuais de acordo com as demandas de cada instituição.

Utilizando estas medidas preventivas mais objetivas, mantendo as crianças e idosos em processo de maior isolamento, se poderia manter a redução de contaminação infecciosa pela Covid-19 e reiniciar, gradualmente, as atividades comerciais e profissionais, evitando-se, dessa maneira, um eventual colapso sócioeconômico de nosso País.

Portanto, excelentíssimos senhores governadores, solicitando-lhes como médico e cidadão brasileiro, é o momento de se parar os embates políticos e partidários entre os Estados e a Federação e determinarem normas rigorosas e funcionais de proteção para a população trabalhadora, obrigando o uso de máscaras em todo ambiente fora das residências e com maior distanciamento entre as pessoas, medidas estas que devem ser controladas também pelas entidades empresariais, viabilizando desta maneira o controle da epidemia e o reinicio das atividades de trabalho, evitando a ocorrência de um colapso social e econômico-financeiro nacional.