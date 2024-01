Prevenção de traumas e a saúde pública

Um estudo publicado na revista International Orthopaedics, em 2022, identificou que o trauma ortopédico é a ocorrência mais comum no Brasil para esta especialidade da medicina: 70% dos casos registrados nos serviços de saúde são de fraturas, sendo a queda a principal causa, representando cerca de 64% dos casos. Por isso, prevenir os traumas ortopédicos durante as férias é uma preocupação legítima, uma vez que nesse período as pessoas tendem a se engajar em atividades esportivas e de lazer mais intensas e, por vezes, menos supervisionadas.

Uma das formas mais eficazes de prevenir traumas ortopédicos é a prática de atividades físicas seguras e adequadas ao nível de condicionamento físico de cada indivíduo. Boa parte das lesões musculares e articulares têm origem em esforços físicos excessivos ou na prática de atividades sem a devida preparação. Assim, uma avaliação médica prévia e a orientação de profissionais de educação física são fundamentais para a prática segura de atividades físicas.

Outro ponto importante é o uso de equipamentos de proteção, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, durante a prática de esportes mais arriscados, como skate, patins, ciclismo e esportes radicais. Também é crucial respeitar os limites do corpo e evitar o excesso de esforço, especialmente durante a prática de esportes que demandam condicionamento físico elevado ou mais específico.

Além disso, é fundamental estar atento ao ambiente e às condições de segurança em atividades ao ar livre, como trilhas, escaladas e esportes aquáticos. A utilização de calçados adequados e a atenção a possíveis obstáculos são atitudes simples que podem prevenir quedas e lesões.

Por fim, durante as férias, é comum que as pessoas aumentem o consumo de álcool e, consequentemente, diminuam a atenção e a coordenação motora. Isso pode resultar em acidentes e lesões. O principal alerta jamais deve ser esquecido: se for dirigir, não ingerir bebida alcoólica.

Combinar essas orientações vai contribuir muito para reduzir o risco de traumas e lesões, garantindo um período de descanso e lazer sem contratempos físicos.

Christine Muniz é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia - Seção Ceará (SBOT-CE)