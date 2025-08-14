Prevenção de Acidentes de Trabalho: uma responsabilidade compartilhada

A prevenção de acidentes de trabalho é um compromisso que deve envolver toda a sociedade. Embora seja fundamental o papel das autoridades públicas na criação e fiscalização de leis que garantam ambientes laborais mais seguros, é igualmente importante que empresas, trabalhadores e cidadãos assumam sua parte na promoção de uma cultura de prevenção e responsabilidade coletiva.

A segurança no ambiente profissional deve ser uma prioridade constante, não apenas em datas simbólicas, como o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, celebrado em 27 de julho. A ocasião serve como um marco de conscientização, mas o verdadeiro compromisso com a integridade física e mental dos trabalhadores precisa estar presente ao longo de todo o ano.

Os números são expressivos e reforçam a urgência do tema: segundo dados do Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho (SmartLab), uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outras instituições entre 2012 e 2024 foram registrados 8.824.286 acidentes de trabalho no Brasil, conforme notificações da Previdência Social.

Diante desse cenário, torna-se indispensável o envolvimento ativo de empregadores e colaboradores na adoção de práticas que promovam ambientes mais seguros. A conscientização sobre riscos e a implementação de medidas preventivas devem abranger desde o trajeto até o local de trabalho até o desempenho das atividades diárias. Cada acidente evitado representa uma vida preservada e um passo importante para a construção de uma cultura de segurança.

Nesse contexto, o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec) exerce um papel fundamental. Com trinta e cinco empresas associadas, a entidade atua de forma contínua na orientação, mobilização e apoio ao setor, incentivando boas práticas voltadas à saúde e à integridade dos trabalhadores.

A construção de uma cultura sólida de prevenção exige colaboração entre sindicatos, empresas, trabalhadores e a sociedade como um todo. Em um país onde os índices de acidentes de trabalho ainda são elevados, é por meio da ação conjunta, responsável e permanente que conseguiremos mudar essa realidade. Promover ambientes seguros não é apenas um dever legal, é um compromisso ético, social e humano.

Fabiano Barreira é empresário