Presença de Lula no Ceará

A presença do presidente Lula da Silva no Ceará foi um marco que mobilizou lideranças de todas as forças populares, pressurosas ao saber que o titular do Planalto revisitaria o nosso Estado, por ele privilegiado em gestões passadas, capitalizando a gratidão do povo cearense, sempre pródigo em retribuir benefícios que geraram obras de relevância para a “Terra do Sol e da Luz”.

Na simultaneidade desse evento, disseminou-se a versão positivada da elevação de salário dos integrantes da área de enfermagem, ao final de postulações que tramitaram no Congresso Nacional, por cerca de 20 anos, sob grande expectativa de tais profissionais, que se dedicam a atender, dia e noite, aos pacientes que buscam recuperação nos hospitais e casas de saúde, sendo acolhidos com incomparável dedicação, tornando enfermeiros e enfermeiras merecedores do reconhecimento da opinião pública do Ceará e do País como um todo.

Lembro-me que, ainda no final de meu último mandato no Senado, e depois na Câmara, expus posicionamento em prol dessa reivindicação, que somente agora a solução despontou com acentuado empenho do deputado Mauro Benevides Filho, que abraçou a referida causa, sustentando a argumentação de que os vencimentos da classe estavam aquém da jornada de trabalho desempenhada pelos seus membros, considerados autênticos “vigilantes” daqueles que procuram assistência de saúde em todos os quadrantes do território nacional.

Louve-se, portanto, a persistência do parlamentar Mauro Filho, pois agora, com padrão salarial condizente, a categoria oferecerá redobrada atenção aos que se internam em nossos estabelecimentos hospitalares.

Ainda como parte da agenda presidencial no Estado, idêntica a ocasiões anteriores, Lula aproveitou para anunciar serviços que beneficiam diretamente à população, desta vez, ao lado do ministro Camilo Santana e do governador Elmano Freitas assinando Medida Provisória que institui o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica, para a conclusão de milhares de obras estruturais nas escolas, que se acham inacabadas.

Em ambos os casos, é bem apropriado recordar o adágio segundo o qual “demorou mais chegou essa bondade para Saúde e a Educação!...”.