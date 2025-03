Presença cearense na Intermodal

A logística é um dos principais pilares do desenvolvimento econômico, especialmente em regiões com forte vocação para o comércio exterior, como é o caso do Ceará. Por isso, a presença de empresas cearenses na Intermodal South America 2025 — maior evento de logística da América do Sul — é um marco significativo para o setor e para o Estado.

O Grupo Termaco Logística, ao lado da Tecer Terminais e da Tomé Engenharia, estará presente na feira para destacar a força e a capacidade do setor logístico cearense. Essa representação é essencial para consolidar o Pecém como um dos principais hubs logísticos do Brasil e mostrar ao mercado nacional e internacional que o Ceará está preparado para atender à crescente demanda por soluções logísticas eficientes e inovadoras.

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) tem se consolidado como uma porta de entrada estratégica para o comércio exterior, oferecendo condições privilegiadas para o escoamento de mercadorias com agilidade e segurança. Nossa participação na Intermodal 2025 é uma oportunidade de reafirmar esse potencial e atrair novos parceiros para expandir ainda mais esse mercado.

Estar na Intermodal também significa estar inserido num ambiente propício à troca de ideias e ao fechamento de novas parcerias. O evento atrai um público altamente qualificado, formado por decisores e gestores de empresas de grande porte. Para nós, essa é uma oportunidade única de apresentar o que há de mais avançado em nossos serviços e fortalecer o networking com potenciais clientes e parceiros.

A participação de empresas cearenses em eventos desse porte é uma demonstração clara do nosso potencial logístico e do compromisso do setor em contribuir com o crescimento econômico do Estado e do Brasil. Estamos confiantes de que a Intermodal 2025 trará resultados expressivos para nossas empresas e, consequentemente, para o desenvolvimento logístico do Ceará.

Convido todos os profissionais do setor a visitarem nosso stand e conhecerem de perto as soluções que preparamos para o evento. Juntos, podemos transformar desafios em oportunidades e construir um futuro ainda mais promissor para a logística nacional.

Jorge Albuquerque é diretor de novos negócios da Termaco Logística