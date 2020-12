Prescrição de exercício físico online

Com a chegada inesperada de uma situação de pandemia, que evidenciou os portadores de doenças crônicas como hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia como grupo de risco, as pessoas ficaram mais atentas à qualidade de vida e à importância da prática de atividade física regular. Paralelamente, tivemos nas redes sociais e plataformas digitais o ‘boom’ das aulas e prescrições de exercícios físicos de todos os tipos, desde simples orientações sobre como melhorar o “fôlego” até treinos com cargas e intensidades buscando alta performance.

De repente, todo mundo virou profissional de Educação Física. Afinal, se a pessoa já treina há muitos anos, pode indicar seu treino, certo? Errado! A prescrição de exercício físico é função exclusiva do profissional graduado, com anos de estudo e registro no conselho regional de Educação Física. Somente o profissional de Educação Física tem o conhecimento necessário para entender e avaliar o que pode ser ótimo para você.

Com o crescimento da atuação profissional online, o conceito de influenciador digital tem sido constantemente confundido com o de profissional digital. O profissional digital é aquele que exerce sua profissão digitalmente, ou seja, é devidamente habilitado e capacitado para aquilo que está fazendo. No caso da prescrição de exercício físico, cabe somente ao profissional de Educação Física a tarefa de avaliar seu cliente e orientá-lo à prática de uma atividade.

Não há mal nenhum em seguir pessoas famosas, assistir aos seus treinos diários transmitidos em lives pelo Instagram ou se inspirar na rotina saudável de seus ídolos. Mas quando decidir deixar o sedentarismo de lado e dar um passo rumo à sua própria qualidade de vida, lembre-se de procurar um profissional de Educação Física devidamente habilitado e capacitado a prescrever um treino que atenda adequadamente ao seu perfil.

Fernanda Letícia de Souza

Especialista em Fisiologia do exercício