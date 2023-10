Prenúncios da disputa municipal

Diversas agremiações e/ou grupos político-partidários começam a se mobilizar com vistas às próximas eleições municipais, cujo primeiro turno ocorrerá em 6 de outubro de 2024, quando estarão sendo eleitos prefeitos das 5.770 cidades brasileiras, além de quase 60 mil vereadores que integrarão as Câmaras Municipais.

O Movimento Democrático Brasileiro-MDB, que realizou no último dia 5, convenção para o seu comando nacional, tende a se manter como força majoritária, apta, portanto, a construir alianças mais robustas, bem assim apoio popular, unindo tendências que se coadunem com as suas diretrizes, objetivando a conquista de percentual avantajado em relação às vagas que serão pleiteadas.

Certamente outras correntes de menor ponderabilidade se agregarão para um embate ferrenho, que somente as urnas definirão precisamente, em cronograma estabelecido pela Justiça Eleitoral, que há somado apoio em todo o país, por conta de sua conduta em outros pleitos de tamanha magnitude.

Vale não esquecer que o PT do presidente Lula da Silva tentará não ser ultrapassado, num instante em que o Primeiro Mandatário demonstra possuir penetração nos segmentos de massa, ensejando, assim, possibilidades de influir com ampla perspectiva de êxito dos postulantes que vierem por ele ser apoiados.

A relevância da disputa, a efetivar-se daqui a um ano, não poderá ser obscurecida, já que se apresenta como avaliação do poderio das forças partidárias, aferidas pelo número de dirigentes nas comunas, espalhadas pelo vasto território nacional, com projeções elaboradas por observadores argutos.

Não se pode subestimar, pois, a refrega que servirá de referencial para cálculos futuros, em cômputos que os especialistas se incumbem com maestria e sensibilidade, para apontar os grupos que potencialmente serão mais competitivos na batalha subsequente.

Todas essas hipotéticas configurações deverão vir à tona no primeiro semestre do ano que se avizinha, quando maior clareza despontará sobre prováveis coligações.

Diante de tais prenúncios, deve-se reprisar a máxima corriqueira, segundo a qual “Deus ajuda a quem cedo madruga...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte