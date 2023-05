Precisamos falar sobre Maio Amarelo

O mês de maio é conhecido como o mês do trânsito, onde diversos órgãos de trânsito e entidades civis se unem para conscientizar a população sobre a importância da segurança no trânsito. O movimento, denominado Maio Amarelo, visa reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito, incentivando a mudança de comportamento dos motoristas e pedestres. Este ano, o lema da campanha é: “No Trânsito, Escolha a Vida”. Um lema pertinente quando temos o registro de mais de um 1,3 milhão de mortes por ano no trânsito do Brasil. Um número assustador, mas que já foi até maior.



Nesse objetivo, as autoescolas têm um papel fundamental pois são elas as responsáveis na formação de motoristas mais conscientes. Afinal, é durante as aulas teóricas e práticas que os futuros condutores aprendem sobre as regras de trânsito, a importância do respeito aos pedestres e aos outros motoristas, além das técnicas de direção.



No entanto, ainda existem muitos desafios a serem enfrentados. A dificuldade de investimentos em infraestrutura e uma baixa fiscalização nas ruas são alguns exemplos que precisam ser vistos com mais atenção pelo poder público, pois estão diretamente relacionados à segurança das vias. Percebemos sim o interesse dos órgãos em compor estratégias para melhorar o fluxo de trânsito e consequentemente, a segurança de todos que utilizam as vias terrestres, como os binários e a redução da velocidade de várias vias, porém, a atuação precisa ser contínua e alinhada com a fiscalização.



Para além do citado, é preciso também uma maior conscientização dos usuários com a adoção de melhores comportamentos. Não adianta as autoescolas ensinarem o que é certo se o condutor não se preocupa em colocar em prática no dia a dia as regras de segurança. Isso é, os motoristas precisam respeitar os limites de velocidade, dirigir com mais atenção, observar os sinais de trânsito, evitar usar o celular enquanto dirige, usar o cinto de segurança, não consumir bebidas alcoólicas antes de conduzir o veículo. Tudo isso são apenas algumas atitudes que diminuem os riscos de acidentes e são hábitos que precisam ser adotados por todos os motoristas de uma vez por todas.



Neste Maio Amarelo, vamos todos nos engajar nessa luta pela segurança no trânsito. Vamos adotar o cuidado e o respeito no trânsito, para que vidas sejam preservadas e possamos construir um trânsito melhor e mais seguro para todos.

Eliardo Martins é presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará