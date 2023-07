Precisamos entender Belchior

Nesta semana, as redes sociais foram bombardeadas de fotografias ditando um estilo “padrão” das pessoas: roupas descoladas, corpo esbelto e cabelos arrumados. Tomei um susto! Me explicaram que aqueles modelos eram criados por uma “inteligência artificial” em um aplicativo. Mesmo achando a proposta equivocada, não tinha nada do que me meter na brincadeira dos outros.

O meu silêncio acabou quando essa tal “sabedoria tecnológica” colou Maria Rita cantando com sua mãe Elis Regina, 41 anos após o falecimento da artista. Até poderia surgir como algo interessante se não fosse uma jogada publicitária para celebrar o aniversário de uma indústria de veículos. Recriar a imagem de uma pessoa falecida e vendê-la, sendo que esta não está sequer aprovar a propaganda chega a ser cruel (principalmente quando se trata de Elis).

Outro erro foi a escolha da música tema do anúncio foi o sucesso “Como Nossos Pais” do sobralense Antônio Carlos Belchior. Mesmo que a canção seja um marco fonográfico do país e desafie o tempo, entoar de forma positiva os versos “somos os mesmos e vivemos como os nossos pais” vai totalmente contra a intenção do compositor.

Gravada pela “Pimentinha” em 1976 no álbum “Falso Brilhante”, a faixa é na verdade uma grande crítica a sociedade que teima em amar um passado. Bel é muito claro em dizer que (infelizmente) nossos ídolos ainda são os mesmos e vivemos condicionados a um futuro de referências sociais conservadoras. Tudo ecoa estranho diante de quem conheceu os ideais daquela geração que lutava por liberdade.

É inegável, o anúncio continua dando o que falar. Bem ou mal, isso mostra a genialidade dos responsáveis em cumprir seu papel: vender! Quanto aos elementos (artistas e música) escolhidos para a reprodução é incoerente e merece ser reavaliado antes de um “compartilhamento” na internet.

“O novo sempre vem” mas no caso da versão de “Como Nossos Pais” na propaganda de uma indústria de veículos exaltando que ainda somos os mesmos e vivemos como as gerações passadas, só deturpa o pensar de um “rapaz latino americano”. Aliás, acho que essa inteligência artificial pode fazer muita coisa, porém ainda precisa entender quem é Belchior.

Luã Diógenes é jornalista, pesquisador musical e escritor