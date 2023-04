Precisam-se de pais

As telas assistiram-nos horrorizados diante do assassinato da professora Elisabeth, de 71 anos de idade. Na comunhão do sopro divino que nos une, todos nós tombamos, de algum modo, à face do agressor, cuja investida mortal contra uma professora anciã reverbera o eco da revolta, ao tempo da pergunta para a qual não temos resposta. Afinal, era só uma “kill”. Mas o horror foi suavizado por aplausos.

Vibramos quando o homicida foi imobilizado por uma professora, e desarmado por outra. Ora emprego o substantivo “homicida”, embora tecnicamente o seja menor infrator, apenas para expressar meu sentimento de pesar. Pesar pelas benevolentes consequências penais do ato, no máximo 3 anos de internação. Quis o destino que uma professora impedisse outros ataques, protegendo os alunos, bem como o próprio adolescente algoz, cuja proteção parental estava à deriva. E não é floreio metafórico dizer que a lâmina retirada das mãos do agressor foi lapidada em casa, amolada em sites de conteúdos violentos e exibida em redes sociais.

Antes do ataque, o furor delinquente exibia-se em rede social, pedia conselhos e conselhos eram dados. Havia outras mãos empunhando a faca, há outras se preparando para o próximo ataque. Há pais amolando a faca, armando seus filhos quando são omissos no dever de agir. Que não haja outras professoras como a professora Cinthia! Heróis e heroínas são sempre bem-vindos. É que precisamos de pais! Heróis aparecem à face da tragédia, pais podem evitar, ou pelo menos tentar, que a tragédia aconteça.

Faz tempo que a escola deixou de ser um lugar onde podemos deixar nossos filhos e nos retirarmos por algumas horas. O ato heroico da professora Cinthia pode simbolizar a autoridade que faltou aos pais do agressor. Arrefeceu seu instinto agressivo, mas o animal enjaulado continua ali, em estado de latência, prestes a irromper-se em novos ataques. Daí o imperativo da internação provisória.

A escola tornou-se um meio à serviço da violência cultivada no âmbito doméstico-familiar. Onde estavam os pais, responsáveis ou a família do agressor, quando este nutria seu cérebro de conteúdos violentos ou quando planejava o ataque? O acesso era livre e sem supervisão. Cabe aos pais assumirem o protagonismo no combate à violência nas escolas. Educando seus filhos, interagindo com a escola, buscando ajuda profissional, se necessário for. Nisso, pergunto-me e pergunto aos pais que me leem, esperando que a resposta visite nossa consciência: O agressor poderia ser meu filho?

Enquanto pais, cumpre-nos educar nossos filhos, munidos de uma cartilha que não cabe à escola ensinar. Temos a missão de educar a humanidade na porção de vida que geramos ou, assistir ao horror, desligar a TV e fazer o papel do bombeiro diante da tragédia. Vasculhar os entulhos e juntar corpos.

Verônica Margarida Costa de Moraes é escritora e juíza de Direito