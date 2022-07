Práticas pedagógicas no ensino superior para melhoria da aprendizagem dos discentes

As práticas pedagógicas devem contribuir para que os discentes construam o conhecimento teórico que ilumine seu fazer prático cotidiano e lhes possibilite refletir sobre esse fazer. O papel do docente em todas as épocas é ser o arauto permanente das inovações existentes, onde devem aproximar o aprendiz das novidades, das descobertas, das informações e notícias, e orientá-los para a efetivação da aprendizagem.

É preciso assumir também seu papel e seu espaço, nessa relação intencional que é a relação de ensino. As práticas inovadoras auxiliam no processo de ensino aprendizagem dos discentes de graduação, fornecendo um ambiente diversificado, reforçando conteúdos vistos em aulas teóricas e práticas.

Esse texto foi escrito a partir de um relato de experiência de abordagem qualitativa, a partir de relatos vivenciados no âmbito dos atendimentos psicopedagógicos, onde foi desenvolvido um projeto de leitura para o curso de graduação de Fisioterapia da Faculdade Uninta Itapipoca, devido percepção de dificuldades no processo ensino-aprendizagem. A desmotivação pelo ensino remoto aumentava e consequentemente a evasão dos discentes nas salas virtuais.

Escrevi, executei e avaliei esse projeto de leitura semanalmente no espaço interno do salão coletivo da biblioteca e observei, durante o período do projeto, que sentem necessidade de serem ouvidos, querem atenção e ser tratados de forma diferenciada, de acordo com o seu jeito próprio de ser, mas que, apesar de reconhecer que eles não são todos iguais, o mundo universitário, trata-os por igual e até mesmo os docentes deixam de valorizar as experiências individuais de cada discente, situação que precisa ser alterada na relação acadêmica.

Foram utilizadas práticas diversificadas para mediar esses conteúdos resgatados e reforçados. Esse meu projeto resgatou a aprendizagem do conteúdo do discente e lhes trouxe mais confiança e credibilidade para os atendimentos nos seus estágios e práticas. O ambiente educacional, precisa trabalhar de forma a corrigir as falhas que porventura esses discentes trazem consigo, em função de suas vivências, seja na família ou na sociedade, e, desse modo, traz-se um conteúdo apresentado com leveza, simplificado e de maneira lúdica para uma melhoria na sua aprendizagem.

Essa produção científica é um recorte da tese do meu doutorado de 20 de abril de 2021.

Ana Virginia Aragão Dantas Parente é doutora em Educação