Potência limpa do Nordeste

O mundo está diante de uma urgência inadiável: encontrar formas de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis. Nesse novo cenário, o Nordeste brasileiro surge como protagonista natural. Nossa região é privilegiada em recursos abundantes como o sol e o vento, elementos que, combinados à inovação tecnológica, nos colocam na vanguarda da transição energética.

Nos últimos meses, acompanhei de perto os primeiros testes com geradores movidos a hidrogênio verde. Trata-se de muito mais do que uma evolução técnica. É uma mudança de paradigma na forma como produzimos e consumimos energia. O hidrogênio verde, obtido por meio da eletrólise da água com energia renovável, tem o potencial de substituir gradativamente os combustíveis fósseis, inclusive na geração elétrica de alto desempenho.

A vocação empreendedora do Nordeste já se provou em inúmeros setores. Na energia, temos uma janela histórica: criar empregos qualificados, atrair investimentos internacionais e construir um legado ambiental positivo para as próximas gerações. Mas isso exige ousadia. Ousadia para romper com modelos ultrapassados e acelerar soluções disruptivas.

A transição energética não é mais uma tendência: é uma necessidade. E se o Brasil quiser ocupar um lugar de liderança nesse movimento global, o protagonismo nordestino será indispensável. Acredito que, com inovação, visão estratégica e valorização das nossas potencialidades regionais, não só acompanharemos essa revolução. Nós a guiaremos.

É fundamental que os avanços tecnológicos venham acompanhados de políticas públicas consistentes e de uma regulação que estimule a pesquisa, o desenvolvimento e a aplicação prática dessas novas fontes energéticas. A sinergia entre setor público, iniciativa privada e instituições de ensino e pesquisa será essencial para formar profissionais capacitados, garantir segurança jurídica e acelerar a adoção do hidrogênio verde em larga escala.

Além disso, precisamos democratizar o acesso a essas tecnologias. A transição energética só será justa se incluir as populações mais vulneráveis, promovendo desenvolvimento social junto com o ambiental. Isso significa investir em capacitação, gerar oportunidades nas áreas mais remotas do Nordeste e assegurar que os benefícios dessa revolução energética sejam compartilhados por todos.

Patrick Lima é empresário