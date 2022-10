Portarias remotas: segurança e inovação

A tecnologia e a inovação têm sido aliadas cada vez mais presentes na busca de soluções para condomínios residenciais e para centros empresariais. Especialmente nas grandes cidades, onde são primordiais fatores como a redução de custos e a manutenção da segurança em todos os períodos do dia, o segmento de portarias remotas tem alcançado um crescimento significativo nos últimos anos. Isso porque esse dispositivo reduz o custo total com pessoal em até 80%, e garantindo um serviço muitas vezes mais eficiente do que aquele prestado pelas portarias convencionais.



Toda a tecnologia envolvida nas portarias remotas permite recursos como o monitoramento à distância, além da gravação de imagens, da realização de auditorias, de ajustes e de melhorias constantes no sistema, reduzindo o erro humano - por exemplo, nos controles de acesso às edificações - e possibilitando o acionamento automático de dispositivos de segurança, em caso de qualquer emergência ou imprevisto.



Com esse conjunto de facilidades, o usuário, seja um morador ou cliente, através do uso de aplicativos para celular, pode ter todo o controle na palma da mão, acompanhando em tempo real e de onde estiver o que está acontecendo nas saídas de pedestres e de automóveis.



O primeiro passo para avançar nesse universo das portarias remotas é conhecer pessoalmente a estrutura das empresas especializadas que ofertam essa solução, bem como a sua respectiva trajetória no mercado. Afinal, a tecnologia em si está facilmente acessível a todos hoje, mas saber a forma correta de empregá-la, bem como das soluções e dos métodos que devem ser utilizados, faz toda a diferença. São detalhes, como que tipo de equipamento resiste a determinados usos, ou qual o projeto mais adequado, dentro da dinâmica de funcionamento do condomínio. Essas análises só podem ser feitas por profissionais experientes e que tenham uma estrutura - tecnológica e de pessoal - bastante confiável por trás.

Tomando essas precauções, síndicos e moradores podem ter a certeza de que terão à disposição uma excelente solução tecnológica para a portaria de seus condomínios.

Giuliano Loureiro é CEO da Servis Tecnologia em Segurança