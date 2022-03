Recentemente, nós completamos um ano à frente da gestão do município de São Gonçalo do Amarante. E as duas primeiras coisas que quero dizer têm a ver com o pronome “nós” e a segunda com o título desse artigo.

Quanto ao “nós”, chega a ser curiosa a materialidade daquele senso comum por meio do qual se diz que ninguém faz nada sozinho. Sabemos que isso é um fato, no entanto, na gestão pública parece ainda mais aguda essa condição. Isso ficou claro na pesquisa recentemente realizada para ouvir a comunidade, entender as suas demandas para, consequentemente, apresentar soluções, porém ouvindo cidadãos e cidadãs.

Quando criamos rotas de ônibus para levar pessoas às indústrias, para que estas pudessem abrir vagas para filhos e filhas do município, o que fizemos foi conectar necessidades. A indústria precisa das pessoas. As pessoas precisam da indústria. Tudo, portanto, um grande coletivo. O “nós”.

Quanto ao segundo ponto, o título “porque é possível”: acredito cada dia mais que muitas das soluções de um município em uma região pobre, estão de certa forma latentes entre os próprios munícipes. Ouvir a comunidade, respeitar seu nível de maturidade, não impor soluções e acreditar no julgamento de cada um com o qual se interage nessa grande jornada que é servir às pessoas, traz essa grande lição: é possível sim fazer gestão pública de qualidade.

É possível ofertar o melhor kit escolar, a melhor licitação, a melhor solução viária, urbana, buscar os melhores terrenos para as creches, dentro de um padrão privado. Porque felizmente nunca aceitei que o equipamento público não precisa ser tão bom quanto o particular.

Há alguns anos, sem nenhum cargo eletivo, quando professor, vendi o carro do meu uso pessoal e comprei uma Kombi porque queria proporcionar transporte gratuito para alunos que não podiam ir para a aula. Muitos desses alunos hoje são pessoas responsáveis, bons profissionais e olham para a gestão pública com olhos de esperança. E esperança não pode nos faltar. Em tempos de guerra, de pandemia, temos que acreditar que vamos continuar construindo. E por quê? Bom, porque sim, porque é possível.

Marcelo Teles é prefeito de São Gonçalo do Amarante