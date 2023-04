Por uma vida plena

Em muitas comunidades da periferia, a escola pública é o oásis em meio a uma desertificação da presença do Estado. A atuação estatal no imaginário dessas comunidades se reduz à perspectiva de punição, à morte de jovens negros e ao encarceramento. Apesar do papel social que cumpre, a escola pública vem, nas últimas décadas, sofrendo com precarização e sucateamento da sua estrutura física, com um currículo pensado de forma vertical, sem qualquer diálogo com a comunidade escolar e professores desmotivados. Somadas a essas questões, assistimos os últimos ataques movidos por alunos daquelas instituições.

O entorno escolar é, na maior parte das vezes, território onde perpassa a guerra de facções. Em relação à dinâmica intrafamiliar, podemos destacar o uso e abuso de drogas, violência doméstica e uma total ausência de referencial de valores para crianças e adolescentes que, muitas vezes, refugiam-se em comunidades da internet que se congregam em torno do ódio, do preconceito, da autodestruição e da destruição do outro. É perceptível a crise de sentido vivenciada por esses jovens que perdidos utilizam a internet como muleta psíquica, procurando anestesiar a sensação de não pertencimento e vazio existencial.

A política de flexibilização de armas do último governo contribui para esse quadro caótico, mas não explica tudo. O Estado precisa investir na escola e, principalmente, nas comunidades, pois é lá que esses adolescentes residem. Quanto às medidas pensadas para sanar o problema, a presença da polícia em uma escola é o retrato da decadência social, quanto ao investimento em tratamentos com psicólogos são válidos, mas temos que ter cuidado para não cair na armadilha de patologizar indivíduos, quando é a sociedade quem está gravemente doente.

Kalina Gondim é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará