Por uma Fortaleza livre da exploração sexual

Neste 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, reitero a necessidade de uma postura permanente de prevenção, denúncia e punição aos autores desses crimes. Para além disso: precisamos garantir às nossas crianças e adolescentes um futuro com direitos básicos assegurados, como acesso a educação, lazer, cultura, moradia digna e alimentação.

A defesa e o resguardo dessa população sempre me moveram nesses anos de vida pública. Sempre acreditei que a proteção dos vulneráveis é dever de todos. Casos de abuso e de exploração, esse último quando se oferece alguma “vantagem” em troca de favores sexuais, ainda são uma triste realidade em nosso País. Um drama que se agravou durante a pandemia, quando as vulnerabilidades foram acentuadas.

Nessa perspectiva, seguimos desenvolvendo diversas ações de prevenção e enfrentamento, na Câmara Municipal, nos quais sempre me engajei diretamente, desde meu primeiro mandato, como a atuação na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que averiguou a situação de Fortaleza em relação à temática. À época, identificamos 74 pontos de incidência desse tipo crime, na Capital, e tomamos providências.

Além disso, aprovamos no Legislativo a criação do Selo Amigo da Criança e do Adolescente, de minha autoria, que foi abraçado por diversos segmentos, sobretudo relacionados ao comércio, ao transporte e ao turismo. Profissionais e empresas que se comprometem a denunciar casos de abuso e exploração são reconhecidos com o selo, concedido pela Câmara Municipal, os quais exibem, também, como forma de inibir de ações ilícitas no interior de seus estabelecimentos e veículos.

Iniciativa importante, sobretudo, porque essa violência é praticada diariamente, nos mais diversos ambientes, o que inclui as próprias residências das vítimas, infelizmente. Nos ajuda ainda na formação de uma consciência coletiva de enfrentamento e na criação de uma ampla e engajada rede de proteção, agregando diversos atores da sociedade civil, para que sejamos vigilantes. Portanto, ao menor sinal de anormalidade, disque 100. Não se cale. Denuncie!

Antônio Henrique é presidente da Câmara Municipal de Fortaleza