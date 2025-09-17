Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Escrito por
Fernando de Oliveira Pinto producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Psicólogo/ CRP:11/11607
Legenda: Psicólogo/ CRP:11/11607

Falar em saúde pública é, muitas vezes, pensar em hospitais cheios, longas filas e consultas rápidas. Mas a saúde vai muito além do físico, pois passa pelo que não se vê de imediato, pelo que cada pessoa carrega em silêncio. O sofrimento emocional tem crescido de forma preocupante, e a psicologia precisa estar cada vez mais presente dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, a realidade de muitos brasileiros é de meses ou até anos de espera por um atendimento psicológico. Essa ausência de acesso contribui para o agravamento de quadros de ansiedade, depressão e outras doenças que poderiam ser prevenidas ou tratadas de maneira adequada, se houvesse investimento e ampliação da rede. 

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas. É preciso integrar psicólogos às equipes de saúde da família, às unidades básicas, aos hospitais, aos CAPS. Assim, o atendimento não se restringe a casos extremos, mas passa a incluir prevenção, acolhimento e acompanhamento constante. O psicólogo, dentro do SUS, é um agente de transformação. O psicólogo escuta, orienta, fortalece vínculos e ajuda a construir caminhos para que cada indivíduo consiga lidar melhor com sua realidade. Esse cuidado é fundamental não só para o paciente, mas também pra famílias inteiras que muitas vezes sofrem junto. 

Ampliar o espaço da psicologia na rede pública não é apenas atender uma demanda, mas reconhecer que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Sem políticas públicas consistentes, o que se vê é uma população desassistida, carregando angústias e dores emocionais sem encontrar portas abertas no sistema de saúde. Dar mais espaço à psicologia no SUS é assumir um compromisso ético e humano com a sociedade. 

Quando defendemos a ampliação da psicologia no SUS, estamos falando de esperança. Estamos dizendo que cada pessoa, independentemente da sua condição financeira, tem direito a ser ouvida, a ser cuidada, a ter acompanhamento emocional digno. É um passo em direção a uma sociedade mais empática, onde a dor do outro não é invisível e onde o cuidado com a mente se torna parte natural do cuidado com a vida. Porque saúde de verdade só existe quando corpo e mente recebem a mesma atenção. E ampliar a psicologia no SUS é plantar, no presente, a possibilidade de um futuro mais humano, saudável e justo.

Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
Há 1 hora
Psicólogo/ CRP:11/11607
Colaboradores

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
Há 1 hora
Psicóloga
Colaboradores

Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025
Colaboradores

Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas
16 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Intervalos no trabalho

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo

Valdélio Muniz
15 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Democracia, sempre!

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela

Gilson Barbosa
15 de Setembro de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
14 de Setembro de 2025
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
14 de Setembro de 2025
Pedro Stelmachuk é advogado
Colaboradores

Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
14 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025
Lília Lopes é publicitária
Colaboradores

Como sonhar com o topo se ele parece, o tempo todo, reservado para os homens?

Ainda que elas possuam nível de excelência profissional, atenção e formação superior, a engrenagem que move a indústria insiste em desvalorizá-las salarialmente e deixá-las abaixo na pirâmide hierárquica

Lília Lopes
13 de Setembro de 2025
Susanna Marchionni é empresária
Colaboradores

Nordeste: laboratório vivo para o futuro sustentável das cidades

Susanna Marchionni
12 de Setembro de 2025
Saraiva Júnior é escritor
Colaboradores

Academia de Letras de Senador Pompeu

Saraiva Júnior
12 de Setembro de 2025
Jeftha Amanda é engenheira ambiental
Colaboradores

Sustentabilidade na Saúde

Jeftha Amanda
11 de Setembro de 2025
Leonardo José Peixoto Leal é professor
Colaboradores

35 anos do CDC! De onde viemos, como estamos e para onde vamos?

Leonardo José Peixoto Leal
11 de Setembro de 2025
Ginecologista e especialista em medicina reprodutiva
Colaboradores

Tecnologia, ética e os limites da ciência

Daniel Diógenes
11 de Setembro de 2025
Paula Dantas é especialista em gestão de pessoa
Colaboradores

O alto custo do RH que troca estratégia por assistência emocional

Paula Dantas
10 de Setembro de 2025
Rafael Maia é médico
Colaboradores

Além do diagnóstico: o efeito da neurocirurgia funcional

Rafael Maia
10 de Setembro de 2025
Arthur Frota é empreendedor
Colaboradores

Ceará, polo global de inovação

Arthur Frota
09 de Setembro de 2025
Carlos Átila é contador
Colaboradores

O futuro está no presente da contabilidade consultiva

Carlos Átila
09 de Setembro de 2025