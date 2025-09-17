Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Falar em saúde pública é, muitas vezes, pensar em hospitais cheios, longas filas e consultas rápidas. Mas a saúde vai muito além do físico, pois passa pelo que não se vê de imediato, pelo que cada pessoa carrega em silêncio. O sofrimento emocional tem crescido de forma preocupante, e a psicologia precisa estar cada vez mais presente dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje, a realidade de muitos brasileiros é de meses ou até anos de espera por um atendimento psicológico. Essa ausência de acesso contribui para o agravamento de quadros de ansiedade, depressão e outras doenças que poderiam ser prevenidas ou tratadas de maneira adequada, se houvesse investimento e ampliação da rede.

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas. É preciso integrar psicólogos às equipes de saúde da família, às unidades básicas, aos hospitais, aos CAPS. Assim, o atendimento não se restringe a casos extremos, mas passa a incluir prevenção, acolhimento e acompanhamento constante. O psicólogo, dentro do SUS, é um agente de transformação. O psicólogo escuta, orienta, fortalece vínculos e ajuda a construir caminhos para que cada indivíduo consiga lidar melhor com sua realidade. Esse cuidado é fundamental não só para o paciente, mas também pra famílias inteiras que muitas vezes sofrem junto.

Ampliar o espaço da psicologia na rede pública não é apenas atender uma demanda, mas reconhecer que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Sem políticas públicas consistentes, o que se vê é uma população desassistida, carregando angústias e dores emocionais sem encontrar portas abertas no sistema de saúde. Dar mais espaço à psicologia no SUS é assumir um compromisso ético e humano com a sociedade.

Quando defendemos a ampliação da psicologia no SUS, estamos falando de esperança. Estamos dizendo que cada pessoa, independentemente da sua condição financeira, tem direito a ser ouvida, a ser cuidada, a ter acompanhamento emocional digno. É um passo em direção a uma sociedade mais empática, onde a dor do outro não é invisível e onde o cuidado com a mente se torna parte natural do cuidado com a vida. Porque saúde de verdade só existe quando corpo e mente recebem a mesma atenção. E ampliar a psicologia no SUS é plantar, no presente, a possibilidade de um futuro mais humano, saudável e justo.