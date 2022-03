Por que usar WhatsApp API?

Quando o WhatsApp surgiu, seu único objetivo era a troca de mensagens online entre pessoas. Com a popularização, empresas começaram a enxergar o potencial do aplicativo e logo se tornou um dos maiores canais de venda e comunicação entre empresas e clientes. Com este crescimento, o WhatsApp criou a versão Business, que foca em proprietários de pequenas empresas e que gerenciam volumes moderados de solicitações de clientes. Em seguida, lançou uma versão focada em empresas com um alto fluxo de mensagens: a versão WhatsApp Business API.

O grande diferencial desta versão é que ela pode ser integrada a outras plataformas de atendimento e que podem oferecer indicadores específicos. Ela ajuda as empresas a tornarem o atendimento mais profissional e personalizado, com todos os atendentes centralizados em um único número, dá mais segurança para o seu número pois segue as normas da LGPD (Lei Geral da Proteção de Dados) entre outros benefícios. Essas possibilidades permitem a automatização das mensagens, aumentam a lucratividade do negócio por meio de respostas eficazes para leads, constroem relacionamentos e fidelizam os clientes.

Existem no mercado versões que não são criadas a partir de uma integração oficial com o WhatsApp, são chamadas de versões não-oficiais. Elas podem sofrer quedas e bloqueios sempre que o próprio WhatsApp muda algo em seu código de programação via API. Ou seja, um risco que pode prejudicar o seu negócio, causando bloqueio no número, perda de credibilidade, problemas com a LGPD e instabilidades. A versão oficial permite enviar notificações que não sejam promocionais ou cobranças aos clientes cadastrados, trazendo oportunidades reais para a empresa.

Basta seguir as regras criadas pelo WhatsApp como por exemplo: sempre enviar uma mensagem de opt-in (aceite) ao cliente, aprovar diretamente com o WhatsApp esta mensagem de opt-in, não pedir dados cadastrais dos clientes na primeira mensagem, entre outros. Com o WhatsApp API você tem a segurança de trabalhar com uma versão homologada, sem medo de bloqueios, perdas de números ou que sua mensagem seja considerada spam. Fique ligado!

Arthur Frota é CEO da Tallos, startup cearense de tecnologia