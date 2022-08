Por que um médico especialista em quadril?

Você, leitor, deve ter em mente que o médico é um profissional que consegue diagnosticar e tratar qualquer enfermidade. Na verdade, com a evolução da medicina nos últimos séculos, houve o desenvolvimento de inúmeras especialidades médicas. Atualmente, no Brasil, a Associação Médica Brasileira já registra mais de 50, além de dezenas de subespecialidades.

Os especialistas em cirurgia do quadril são médicos com graduação de seis anos, que completaram residência em ortopedia e traumatologia com mais três anos de estudo. Além disso, concluíram, em mais um ano, o curso de especialização em cirurgia do quadril.

A Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) é a entidade que chancela por meio de um certificado esses profissionais, com critérios rígidos para novos membros, todos devem ser aprovados na avaliação oficial da sociedade com conhecimentos teóricos e práticos. O médico deve ter realizado treinamento com atividade permanente na educação continuada dos especialistas em quadril.

Em 2022, a Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ), celebra pela primeira vez o Dia do Cirurgião do Quadril, no dia 29 de agosto. A data escolhida pela classe médica é em alusão ao dia do nascimento do pioneiro no conceito atual de prótese total do quadril, o britânico Prof. Dr. John Charnley. A cirurgia do quadril com toda sua complexidade foi considerada a cirurgia da década, no ano passado.

A SBQ conta com sete regionais pelo país, com a função de disseminar a Sociedade e o atendimento mais próximo dos sócios nas regiões de atuação. Além de organiza eventos regionais, ciclo de palestras, seminários e esclarecer as dúvidas da população em relação ao diagnóstico de patologias que acometem o quadril. Ao total, somos 775 membros associados pela SBQ.

Nesta data, além de parabenizarmos a todos os profissionais da área, queremos reforçar o nosso compromisso ético com a sociedade brasileira em oferecer médicos altamente especializados nas técnicas cirúrgicas, e lembramos que, escolher um especialista da SBQ, é a segurança de estar selecionando um médico qualificado, com treinamento certificado em cirurgia de quadril, para cuidar da sua saúde.

Marco Pedroni é presidente da Sociedade Brasileira do Quadril