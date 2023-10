Por que todo empresário teme a fiscalização tributária?

Não há nada que cause mais temor a um empresário do que a perspectiva de uma fiscalização. É como aquele frio na barriga que sentíamos ao ir para a coordenação na época do ensino infantil só de ouvir falar sobre o fisco. Mas por que esse medo, essa ansiedade, ou mesmo desespero quando o assunto é a fiscalização? Em grande parte, esse temor surge do medo do desconhecido.

O ser humano, de maneira geral, teme o que não compreende. É como o medo do desconhecido, seja de alienígenas ou da vida em outro planeta. Para muitos empresários, a contabilidade, especialmente a parte fiscal e trabalhista, é uma terra desconhecida. E é isso que gera o medo. No entanto, será que esse medo é realmente necessário?

Acredito que o primeiro passo para superar esse temor seja o aprendizado. Às vezes, questiono por que tantos empresários evitam aprender sobre a tributação de suas empresas e as regras contábeis. Afinal, conhecer esses aspectos pode elevar seu negócio a um patamar superior. Não sou o único a pensar assim. Warren Buffett, por exemplo, afirmou que a contabilidade é a linguagem dos negócios.

Além de compreender, é essencial entender como o fisco analisa cada atividade empresarial. Nesse momento, uma consultoria contábil de qualidade pode ser de grande ajuda. Trabalhando em conjunto com o gestor, uma consultoria pode criar diretrizes e planos estratégicos, como programas de compliance, para fortalecer o seu negócio.

É importante ressaltar que os órgãos fiscais têm caminhado na direção da orientação e autorregularização, em vez de simplesmente aplicar multas. Isso reflete as boas práticas adotadas em todo o mundo. Portanto, ao invés de temer o fisco, os empresários podem aproveitar essa mudança de abordagem para melhorar a conformidade de seus negócios e, assim, reduzir o medo que a fiscalização costuma trazer.

Em resumo, não há razão para que todo empresário viva com medo do fisco. Com o devido aprendizado, compreensão e orientação adequada, é possível enfrentar as questões fiscais de maneira mais tranquila e estratégica, tornando o negócio mais sólido e seguro. É hora de encarar o desconhecido e transformá-lo em uma oportunidade de crescimento.

Jefferson Lopes é contador e sócio-diretor da Objetiva Soluções Contábeis