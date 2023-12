Por que tantos professores trabalham sobrecarregados no Brasil?

Imagine um professor brasileiro que ensina estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), na rede pública. Ele leciona em várias turmas, com um grande volume de alunos, e ainda trabalha em duas ou mais escolas para cumprir sua jornada e garantir sua renda mensal. Essa situação representa a realidade de muitos profissionais da educação básica no Brasil.

Enquanto algumas redes de ensino têm médias inferiores a 50 alunos por professor, outras chegam a ultrapassar 500. Para investigar o que está por trás dessa diferença, o relatório “Volume de trabalho dos professores dos anos finais do ensino fundamental: Estudos de caso em redes estaduais e municipais brasileiras”, realizado pelo Itaú Social, FCC (Fundação Carlos Chagas) e D³e - Dados para um Debate Democrático na Educação, mergulhou no funcionamento de algumas redes públicas, apontando os principais entraves e as estratégias já utilizadas para reverter o cenário de sobrecarga.

Segundo o estudo, grande parte das escolas com maiores médias de alunos não somente permite ultrapassar jornadas de trabalho de 40 horas semanais, como segue esse padrão para a maioria dos docentes. Há casos em que uma jornada chega a 48 horas. Em outros, os professores podem acumular até 60 horas, trabalhando em dois expedientes de 30 horas, por exemplo.

Por outro lado, existem redes municipais e estaduais com ações exitosas para diminuir a sobrecarga de seus professores. Algumas investem em planos de carreira, contratação de novos profissionais por meio de concursos públicos e incentivos para que a jornada não ultrapasse 40 horas. Outras avançaram na garantia do que está previsto na Lei do Piso, ou seja, asseguram a reserva de pelo menos um terço das horas para planejamento das aulas, participação em reuniões da escola e formação continuada.

Há ainda outras iniciativas que podem contribuir para o alcance de um volume de trabalho mais adequado, como a concentração do trabalho docente em apenas uma escola, o pagamento de um salário mais atrativo e a garantia de turmas menores. Essas sugestões podem inspirar mais e novas iniciativas em prol da valorização do professor e em benefício dos estudantes brasileiros.

Patricia Mota Guedes é superintendente do Itaú Social

Gabriela Miranda Moriconi é pesquisadora na Fundação Carlos Chagas

Antonio Bara Bresolin é diretor-executivo do D³e - Dados para um Debate Democrático na Educação