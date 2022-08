Por que investir em Paleontologia no Ceará?

Buscar evidências da existência de vida no tempo profundo parece mais diversão do que trabalho. Acredito que a maioria das pessoas saiba que os fósseis são o objeto de trabalho dos paleontólogos, mas poucas sabem da importância das pesquisas paleontológicas e do seu impacto no mundo moderno.

Investir em Paleontologia contribui diretamente para o estudo da evolução dos organismos e, compreendendo como eles evoluíram no nosso planeta, entendemos como a fauna e a flora se estabeleceram atualmente. Embora pareça contraditório, a Paleontologia também versa sobre o futuro do nosso planeta - estudar o passado para projetar o futuro. Por exemplo, quando os fósseis são utilizados para testar a previsibilidade de modelos climáticos, particularmente relacionados ao aquecimento global.

Alguns locais no mundo são como janelas com vista para o passado que nos ajudam a compreender um mundo que não existe mais. Um desses lugares é a Bacia do Araripe, localizada entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Este é um dos sítios paleontológicos mais importantes do mundo e eu tenho o privilégio de trabalhar nesse lugar rico em fósseis de dinossauros, pterossauros, insetos, plantas etc., que chamam a atenção não só pela extraordinária preservação, como o caso do dinossauro Santanaraptor placidus com vasos sanguíneos e músculo fossilizados, mas também pela ocorrência de milhares deles como o peixe Dastilbe crandalli.

Conforme as pesquisas avançam no Brasil e no mundo, os cientistas podem responder novos questionamentos acerca dos novos achados, mas isso depende de investimento. Outro ponto importante: nós não podemos e nem devemos enviar os nossos fósseis, muito menos as nossas pesquisas para o exterior. Entendo que se os fósseis são encontrados aqui, devem ser pesquisados aqui, por isso reforço: é necessário o investimento para termos mais pesquisadores atuando localmente. Ainda há muito a fazer no Brasil, a começar pela falta de museus e manutenção adequada daqueles que ainda resistem ao tempo, além de investimento em educação e pesquisa. Os fósseis do Ceará podem ser o meio para uma longa e promissora jornada na Ciência mundial.

Flaviana Jorge de Lima é professora da Universidade Federal de Pernambuco