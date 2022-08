Por que empreendedores e negócios locais geram desenvolvimento?

É inegável que as grandes empresas são importantes, tendo um papel fundamental na atividade econômica nacional e internacional. No entanto, para promover o desenvolvimento de longo prazo é igualmente necessário fortalecer o empreendedorismo e os negócios locais, e isso se dá por diversos motivos. Por exemplo, fortalecer o comércio local permite as cidades explorar suas potencialidades, obtendo vantagens competitivas a partir daquelas características que as diferem mesmo entre aquelas que estão na sua mesma região.

Além disso, os negócios locais costumam ter vínculos mais fortes com suas cidades de origem. Assim, eles geram centros urbanos mais vivos, conectando cidades próximas em uma rede de relações econômicas e sociais, acelerando o desenvolvimento regional. Os empreendedores locais também tendem a ser mais preocupados com as consequências das suas atividades nas suas regiões, pois são aqueles que sentem mais diretamente a repercussão de suas atividades. Ou seja, uma empresa que abre e fecha todo dia perto de uma comunidade pensará duas vezes de ter qualquer conduta abusiva naquele território.

Esses empreendimentos criam mais empregos localmente, fazendo com que a renda gerada nas comunidades permaneça nelas, o que acaba criar mais riqueza dentro da própria cidade. E, dependendo do setor, os negócios locais podem inclusive remunerar melhor que a média do mercado. As iniciativas locais também costumam ser mais inovadoras e ter uma capacidade adaptativa mais rápida diante das adversidades. Apesar de ter menos recursos para gerenciar, os empreendimentos locais podem ser mais eficientes quando bem administrados.

Portanto, quando apoiamos os empreendedores e negócios locais ajudamos a fortalecer a economia como um todo, promovemos a inovação e auxiliamos que as cidades possam explorar diferentes potencialidades! Nesse sentido, o cenário competitivo de reativação da economia com o gradual saída da pandemia tem nos mostrado em tempo real a importância e o poder do comércio local no desenvolvimento.

Bruno de Souza Lessa é coordenador do Laboratório de Gestão e Inovação da Unifor