Por que a aprovação do PL 429/2017 seria crucial para um dos mais desafiadores períodos eleitorais

Há quase três anos, foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal, o Projeto de Lei Nº 429/2017, que obrigaria todos os partidos políticos do país a instituírem programas de integridade com áreas de compliance que ficassem responsáveis por evitarem casos de corrupção dentro de suas instituições.

Caso a Lei já estivesse em vigor, todos os partidos teriam sido obrigados a implementar códigos rígidos de conduta para todos os envolvidos, desde os candidatos até as pessoas físicas envolvidas no processo eleitoral. Além disso, as instituições políticas teriam o dever de desenvolver diversos mecanismos de transparência, similares aos adotados por grandes empresas, o que poderia ser crucial para uma corrida eleitoral mais transparente neste ano.

Além de ser um respiro para o poder judicial, que precisa intervir de tantas maneiras para conter atos de corrupção nessa época, o pleno vigor da lei traria um afago ao povo brasileiro, que anseia por ações capazes de detectar possíveis casos de desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados pelo lado político. A população já entende que os principais problemas com a política brasileira ainda passam por um caminho que facilita e encoraja a prática de corrupção.

A implementação de ações de compliance pode ser chave para trazer mais confiança, transparência e segurança para esse período nebuloso que vem acompanhado da chegada do período eleitoral deste ano. Afinal, no cenário em que nos encontramos - de crescimento da propagação de fake news, desinformação, polarização e, ainda, com o alto índice de violência política - a integridade de todo o país estará em risco.

Eduardo Tardelli é CEO da upLexis, empresa de software que desenvolve soluções de busca e estruturação de informações extraídas de grandes volumes de dados (Big Data) da internet e outras bases de conhecimento.