Por mais escolas asas e menos escolas gaiolas

Rubem Alves já dizia que as escolas não podem ser gaiolas, aprisionando sonhos e planos de crianças e adolescentes, mas sim espaços que dão asas para os sonhos daqueles criarem forma e poderem voar. Com a onda de ataques às Escolas vivenciada hoje no Brasil, tivemos que ouvir que o remédio é intensificar e reforçar a segurança com detectores de metais, policiais nas portarias, muros altos, grades e cerca elétrica.

É natural com tudo que vem acontecendo que pensemos logo em reforçar de forma imediata a segurança in loco nas escolas. Mas essa não pode ser a principal, tampouco a única medida. Enxergar o problema de forma estrutural e atuar preventivamente para coibir os ataques é imprescindível.

Os EUA que há muito sofrem com a violência escolar, nos provam que reforçar e endurecer medidas de segurança por si só não resolve o problema. Prova disto são os U$ 3.1 bilhão gastos em segurança nas escolas, quando não se observou diminuição no número de atentados nos anos seguintes.

A era digital que vivemos expõe um caminho a ser explorado pelas autoridades. Observa-se que a imensa maioria desses ataques são premeditados e compartilhados com algumas pessoas antes que aconteçam. É aqui que devem se concentrar a força estatal: fiscalizar e coibir de forma imediata a mais sutil escalada extremista. Fazendo uso inclusive de acordo de cooperação com as plataformas sociais: Facebook, Instagram, Twitter, e quando essas insistirem em alegar a liberdade de expressão como escudo – que não se confunde com liberdade do discurso de ódio – devem sofrer as mais severas sanções legais, que carece de agilidade por parte do Congresso e do STF que estão elaborando juntos Projeto de lei sobre o tema.

Em resumo, não se pode permitir que as Escolas, locais de expansão do pensamento e evolução intelectual das crianças se torne uma prisão sem grade, tolhendo o crescimento e a liberdade dos alunos que buscam na educação uma oportunidade de mudança de vida. Criar canais de denúncias, ouvidorias nas próprias escolas são meios eficientes de enfrentar o problema de forma preventiva, monitorando o comportamento e agindo de forma preventiva para evitar o caos. É necessário mais planejamento e menos repressão.