A criação poética é a expressão maior da literatura. Nela, estão explícitos ou implícitos o amor, a dor, a tristeza, a alegria, a saudade, enfim sentimentos vários que podem caracterizar o estado de espírito do poeta ou de quem ler e interpreta. A inspiração e a liberdade de pensamento são dois pilares fundamentais para a concepção de um texto poético. Assim disseram: Fernando Pessoa (“Quero para mim o espírito desta frase, transformada a forma para a casar com o que eu sou: Viver não é necessário; o que é necessário é criar”) e Carlos Drummond de Andrade (“Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade”). Pedimos permissão ao leitor para apresentar-lhe três poesias que concebemos em épocas diferentes. 1- Sentimentos (4 estrofes, cada uma com 3 versos): Inveja só traz desilusão, Odiar maltrata a vida, Pior somente a ingratidão/ Perdoar sempre será boa ação, Ajudar dá prazer e alegria, São atitudes vindas do coração/ Ser arrogante conduz à dor, Já humilde encontra a paz, O saber viver é doar-se com amor/ Ao lado dos justos Deus estará, Pois quem possui compaixão, Das trevas ou da escuridão longe ficará. 2- Educação infantil (3 estrofes, cada uma com 4 versos): Toda criança deverá ser amada, Ao crescer será pessoa generosa, Os pais poderão ensinar a boa caminhada, Aconselhando para uma vida gloriosa/ Não importa a classe social, Felicidade encontra-se na educação, Criança não deve viver fora da escola, Pior pedindo a humilhante esmola/ Todos nós somos responsáveis, Por uma educação eficaz, A alegria de uma criança educada, Será a garantia de vidas em paz. 3- Sextilha da superação (1 estrofe com 6 versos): As dores na mente e no corpo, Quase sempre juntas estão, A luta pela difícil superação, Traz sofrimento e maltrata o coração, A união da fé e da razão, Poderá ser a verdadeira solução. Eis, pois, um pouco de reflexão poética.