Poderes harmônicos e independentes

A divergência evidenciada entre os Poderes da República fragiliza a nossa estrutura democrática, deixando à margem o próprio texto constitucional, que preconiza, explicitamente, tais dispositivos, reprisados em todas as Cartas, inclusive na de 1988, da qual este articulista se orgulha de haver sido o segundo signatário, antecedido, apenas, pelo inolvidável Ulysses Guimarães.

O recente desentendimento entre as instituições que são sustentáculos do regime democrático, causou inquietação entre os mais diversos segmentos sociais do País, o que traz estranheza à opinião pública esclarecida, ansiosa, desde então, para que se supere tal indisposição, enfraquecedora do arcabouço jurídico-institucional, construído, estoicamente pelos constituintes, na elaboração da mais avançada e abrangente Constituição brasileira, prestes a completar, em outubro, 33 anos de promulgação, num dos fatos mais auspiciosos de nossa historiografia política.

Os círculos jurídicos vivenciam, por isso, instantes de preocupações, fazendo votos para que tais discordâncias sejam ultrapassadas, sem delongas, vitalizando o indispensável ordenamento basilar, estruturado ao longo de uma tradição sempre realçada no texto de nossa Lei Maior.

Todos quantos integram os Poderes constituídos sentem-se certamente alcançados pelos desencontros registrados, postulando, conscientemente, para que a harmonia retorne a esse entrelaçamento primordial, que juramos manter íntegros em nossos compromissos solenes, notadamente naquele memorável 5 de outubro de 88, ao final da faina constituinte, sob aplausos estrepitosos das galerias lotadas e de um plenário repleto de autoridades, tanto nacionais, como de inúmeros convidados estrangeiros.

Se o nosso Documento Básico prescreve diretrizes de intercâmbio entre os Três Poderes, cada qual dentro de seus objetivos fundamentais, nada mais acertado do que o cumprimento de tais determinações, sem qualquer inobservância a tão louvável preceituação.

Para os que acompanham tamanhas dissonâncias, suplicam, convictamente, para que “volte a reinar paz no seio de Abrahão...”. Assim seja!

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte