Poderes da República e seus integrantes

Legenda: Luiz Itamar Pessoa, advogado Foto: Arquivo pessoal

Iniciamos a temática deste artigo dissertando sobre uma anomalia que está se tornando crônica: as decisões monocráticas bizarras, exaradas sem nenhum respaldo legal por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, acoimadas de arbitrariedades que, além de contrariarem direitos e garantias constitucionais dos cidadãos, mergulham o país em um cenário de incerteza, causando insegurança jurídica e contribuindo para o desprestígio do Judiciário.

Saliente-se que referidas decisões chegam, às vezes, causar ingerências nos outros poderes, o que pode contribuir para desequilibrar a harmonia que deve existir entre eles. Tratando-se do Legislativo, vamos começar pelos desmandos cometidos por grande parte dos seus integrantes, deputados e senadores, nas duas casas legislativas, Câmara e Senado, destacando a morosidade para apreciação das matérias postas em votação, havendo assuntos de relevância que levam demasiado tempo para serem aprovados, dentre os quais podemos citar as reformas do Código Civil e Previdenciária, apenas para exemplicar.

Ademais ainda existem outros fatores negativos no respeitante a conduta pessoal de diversos parlamentares, envolvidos em atos de corrupção e desvio de verbas públicas, tudo isso contribuindo para o descrédito do Congresso Nacional.

Por fim, vem o Executivo, o poder onde o seu comandante, o Presidente da República, deveria exercer este cargo, sumamente importante para a Nação e seu povo, de maneira serena, respeitosa, sem arroubos nem desvios de conduta, mas, infelizmente, não é o que vem ocorrendo, como reconhecido por grande parte da população, inclusive de alguns daqueles que lhe deram o crédito de confiança ao sufragar seu nome à presidência. Isso devido a sua notória atitude irresponsável com relação a pandemia do coronavírus que tantas mortes vem causando em nosso País.

Não fora como tal, tem um comportamente que não dignifica a relevante função, dado suas constantes afrontas, ameaças e conflitos com governadores, integrantes dos outros poderes, chefes de nações estrangeiras, bem assim com ex-aliados e assessores.

Luiz Itamar Pessoa

Advogado