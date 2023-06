Pode dar certo SIM!

Recentemente, ouvi de uma jovem de 22 anos a seguinte frase que me atravessou de uma forma muito profunda: “eu não estou acostumada com as coisas dando certo na minha vida”. A frase, por si só, já seria chocante, mas ela foi dita por uma atleta bicampeã brasileira de futmesa, Larissa, que estava desacreditada das oportunidades da vida. Como ela disse, não se sentia “vista, notada”.

Larissa, infelizmente, não está sozinha. De acordo com o levantamento “Futuro do mundo do trabalho para as juventudes brasileiras”, 27% dos jovens com idade entre 14 e 29 anos não contam com oportunidades de estudo ou trabalho, ou seja: a cada três jovens, um se encontra nessa situação.

Vivemos em um cenário em que os jovens representam 24% da população brasileira. Essa parcela da nossa sociedade, ainda de acordo com a pesquisa, passou por dois períodos recessivos que impactaram bastante a juventude, sua participação no mercado de trabalho e outras oportunidades de ocupação: a crise econômica iniciada em 2014 e a crise causada pela pandemia da COVID-19.

Mais do que nunca, a nossa juventude precisa de oportunidades! Precisa observar as possibilidades ao seu redor e buscar alcançá-las. Precisa acreditar que pode! Um dos caminhos para que isso aconteça é através da capacitação. Aqui, destaco o Juventude Digital, programa coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) em parceria com as Secretarias Municipais da Juventude e da Educação. Criado há dois anos, já capacitou mais de 15 mil jovens fortalezenses. Formação de qualidade, formação gratuita.

A história da Larissa, que inspirou este artigo, caminhou para um final feliz. Uma vez notada pelo secretário Municipal do Esporte e Lazer, Ozires Pontes, Larissa passará a fazer parte de um núcleo esportivo na Barra do Ceará, área que integra a nossa Regional 1. Além de ser beneficiada, a atleta vai dar aula de futmesa para outros jovens da região, oferecendo o seu talento, história de vida e perfil vencedor. Finalizo essas linhas com um desejo: que os jovens estejam acostumados com as coisas dando certo SIM!

Kamyla Castro é secretária municipal da Regional 1