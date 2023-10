PNI: 50 anos de vitórias

A vacinação é, sem dúvida, um dos grandes marcos civilizacionais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) compara seu impacto positivo ao do acesso à água potável. Ambas as intervenções são pilares que sustentam o aumento significativo da expectativa de vida no Brasil, que saltou de 45,5 anos na década de 1940 para 77 anos hoje.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) celebra este ano seu cinquentenário, uma conquista histórica que transformou o Brasil em referência global em vacinação. Instituído em 1973, o PNI foi um marco na saúde pública brasileira, consolidando a vacinação como um direito universal e gratuito para todos os cidadãos

O PNI e o SUS são reconhecidos globalmente como modelos de sucesso em saúde pública, combatendo diversas doenças. As vitórias do PNI são inúmeras: erradicamos a varíola, eliminamos a poliomielite, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita e o sarampo. Esses feitos não apenas salvaram vidas, mas também representam uma economia significativa para o sistema de saúde, alinhada com uma visão de promoção de justiça social.

No entanto, é preciso abordar a queda preocupante nas coberturas vacinais nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, os índices de cobertura vacinal, que chegaram a 97% em 2015, caíram para 75% em 2020. As maiores quedas foram nas vacinas para a BCG (38,8%) e a Hepatite A (32,1%), entre 2015 e 2021. Esse declínio pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo desinformação e políticas públicas inadequadas, e exige uma resposta imediata e robusta. Infelizmente, o sarampo retornou, e a ameaça do retorno da poliomielite é real. A complacência é inimiga da saúde pública, e a luta contra essas doenças deve ser constante e intransigente.

Concluo com uma mensagem de esperança. O PNI é uma prova viva de que políticas públicas bem elaboradas e executadas podem transformar a saúde de uma nação. Aos 50 anos, o programa enfrenta desafios, mas sua trajetória nos mostra que é possível vencer. Que este aniversário sirva como um lembrete da importância de mantermos e fortalecermos esse patrimônio da saúde pública brasileira.

Álvaro Madeira Neto é médico sanitarista e gestor em Saúde