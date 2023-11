Plantio de mudas de árvores no Ceará é fundamental para ampliar a cobertura vegetal

O plantio de mudas de árvores é uma estratégia importante na conservação ambiental, na mitigação das mudanças climáticas e na promoção do bem-estar humano.

Para maximizar seus benefícios, é fundamental que a atividade seja realizada de forma consciente, considerando as espécies apropriadas para cada região e adotando práticas de manejo sustentável.

As árvores desempenham um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono (CO2) da atmosfera durante o processo de fotossíntese. Isso ajuda a reduzir a concentração do gás poluente, um dos principais responsáveis pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas.

Outro benefício é o sombreamento e resfriamento das regiões. As árvores oferecem sombra, o que pode reduzir a temperatura ambiente nas áreas urbanas, minimizando o fenômeno conhecido como "ilhas de calor". Isso ajuda a economizar energia e a melhorar o conforto humano.

O que pouca gente sabe é que as raízes das árvores ajudam a estabilizar o solo e a prevenir a erosão. Elas também contribuem para a infiltração da água, reduzindo o escoamento superficial e ajudando a recarregar os aquíferos.

Pensando nisso, a Brasterra tem empreendido esforços para ampliar a cobertura vegetal no Estado, através da doação de mudas de ipês e outras árvores nativas do Ceará. Ao todo, são mais de 10.000 mudas entregues a clientes, prefeituras, órgãos públicos e escolas do Maciço de Baturité. Pode parecer pouco, mas cada árvore é uma parte integrante de um ecossistema que visa preservar o meio ambiente, garantindo a “saúde” das regiões.

É importante lembramos que a qualidade de vida das pessoas e a sobrevivência das futuras gerações estão intimamente ligadas com a natureza. É vital que empresas, governos, organizações não-governamentais e indivíduos continuem a promover e apoiar iniciativas de reflorestamento e arborização para colher os inúmeros benefícios que as árvores oferecem.