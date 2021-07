Plano de carreiras e concurso público na educação para valorizar e oxigenar

Legenda: Rita Gomes, presidente da Asseec Foto: Arquivo pessoal

A valorização do servidor público impulsiona para ações mais complexas, como se fosse um combustível adicional. O reconhecimento profissional transforma o ambiente laboral, motivando aqueles que desenvolvem atividades em benefício da sociedade civil.

O próprio secretário Mauro Filho, titular da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag) disse em matéria recente, publicada no site oficial do órgão: “Eu não acredito em sucesso da administração pública que não conte com a parceria e a motivação do servidor público”.

Mas como devemos avaliar esse discurso? Será algo válido somente para servidores que fazem a Seplag? Na educação, por exemplo, há anos que apresentamos reivindicações que visam reconhecimento dos servidores administrativos, afinal, a escola não funciona somente com professores, alguém discorda? Creio que a resposta seja não, pois todos sabem da importância do secretário escolar, da merendeira, do auxiliar financeiro, do auxiliar administrativa, do porteiro e do auxiliar de serviços gerais.

É preciso investir em políticas salariais, estratégia que pense, sobretudo, em momento pós-aposentaria, pois nesta fase surgem limitações e algumas enfermidades. A atual realidade financeira dos servidores administrativos da Secretaria de Educação do Ceará aponta que a remuneração recebida não paga nem mesmo as contas básicas, exatamente por isso que lutam pelo Plano de Carreiras e por concurso público.

Vale destacar que o Estado nunca fez um concurso para oxigenar setores administrativos da educação, simplesmente terceiriza. Existem centenas de profissionais qualificados que concluíram cursos através do projeto "Profuncionario", contudo, não são valorizados pelo governo e seguem como invisíveis prestando serviço de excelência nas escolas públicas.

Gestores e governos deveriam investir em cursos, prêmios, bonificação, treinamentos e valorização por meio do "Plano de Carreiras", pois sem dúvida são bons ingredientes que aumentam autoestima e salários. Somos todos educadores, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Merecemos respeito!

Rita Gomes

Presidente da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Asseec)