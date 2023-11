Planejamento Tributário é essencial para sua empresa

Estamos no período de final do ano, a melhor época para iniciar os planejamentos empresariais necessários para a preparação do ano posterior. Porém, existe a popularidade do não planejamento tributário para empresas de micro e pequeno porte, o que não é realidade.

Há a crença do planejamento tributário somente para empresas de grande porte, mas já realizei para empresas de pequeno porte e obtivemos uma redução significativa na carga tributária no ano seguinte. A Elisão Fiscal configura-se em estratégias e estudos aprofundados sobre a tributação das empresas, objetivando a redução dos tributos da forma legal. Independente do regime tributado em sua empresa: Lucro real, Lucro Presumido ou até do Simples Nacional.

Micro e pequenas empresas, geralmente, estão inseridas no Simples Nacional por ser um regime tributário menos burocrático, toda via nem sempre é o mais vantajoso. Empresas de comércio optante pelo regime simplificado “perdem” alguns benefícios: isenções ou/e redução da base de cálculo de ICMS; não poderá optar por um regime especial de ICMS; recolher PIS e COFINS sobre produtos que são alíquota zero. Com a carga tributária tão alta não podemos “perder” benefícios.

Em resumo, o planejamento tributário é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de empresas. Um estratégia que visa otimizar o pagamento de impostos, cumprindo com as obrigações fiscais de forma legal e minimizando a carga tributária.

Permite uma previsão mais precisa dos gastos com impostos, o que é fundamental para o planejamento financeiro a curto e longo prazo. Empresas que fazem um planejamento tributário eficaz podem também oferecer preços mais competitivos, o que pode atrair mais clientes e fortalecer sua posição no mercado.

As organizações que realizam um planejamento tributário responsável demonstram transparência em suas operações, o que é valorizado por clientes, investidores e órgãos reguladores.

Ao identificar possíveis riscos fiscais e regulatórios, as empresas podem adotar medidas para mitigá-los, evitando litígios e contingências fiscais que possam impactar negativamente suas finanças.