Planejamento financeiro e os gastos de início do ano

O calendário virou e entramos em um novo ano. Entre as promessas feitas, muita gente tem almejado criar hábitos mais positivos e tomar decisões melhores, inclusive em relação ao dinheiro. Mas, para que isso saia do papel, o planejamento financeiro é essencial.

É clichê, mas cuidar bem do seu dinheiro pode fazer com que você inicie o ano com o pé direito. Principalmente porque, entre os meses de janeiro e março, aparecem inúmeras despesas extras. Então nada melhor do que estar preparado para encarar as cobranças.



Além disso, há ainda o período de férias, que naturalmente exige um investimento, principalmente para quem tem filhos e pretende oferecer lazer e diversão durante o recesso escolar.



Um dos segredos de um bom planejamento financeiro é compreender a sazonalidade que afeta o nosso bolso. Durante o ano, há momentos em que os gastos aumentam e, em outros, nossas receitas são maiores. Cabe a cada um identificar essas fases, por meio da planilha de orçamento.



Quando um período de gastos estiver chegando, como por exemplo o das festas de fim de ano, o ideal é procurar economizar. Será necessário guardar o dinheiro extra que recebe, como restituição do IR, férias e décimo terceiro, e listar quais serão seus gastos no ano seguinte. Vale lembrar que os mais comuns são: IPTU, IPVA, matrícula escolar, compra de material escolar e uniforme.



Mas não tem segredo. Para proteger o seu orçamento, o ideal é colocar tudo na ponta do lápis. Por isso, elabore uma planilha com um ano de receitas e despesas, identificando os momentos em que você gasta mais. Dessa maneira, será mais fácil se programar.



Além disso, outra coisa que deve ser considerada é quanto você planeja guardar para reserva de emergência e para investir. Um dos passos para garantir uma maior segurança em sua vida financeira é manter uma constância no dinheiro economizado a cada mês.

No final das contas, não importa o quanto você ganhe, sem planejamento e sem educação financeira será mais difícil conseguir ter uma relação saudável com o seu dinheiro. Aprender a cuidar das finanças pessoais é necessário, uma vez que o dinheiro pode ser um grande aliado ou vilão do bem-estar financeiro.

Bruno Henrique é diretor da Repense Inteligência financeira