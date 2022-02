Planejamento é essencial para qualquer negócio

Uma pesquisa realizada no último trimestre de 2021 pela Boa Vista, empresa de inteligência analítica e que faz parte do Serasa, revelou que 61% dos empresários das áreas de serviços, comércio e indústria demonstraram otimismo em realizar mais investimentos em 2022. Sem dúvida, o estudo traz uma boa notícia para todos, tanto para a economia brasileira, já que esses são os três principais pilares do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Já pensando no lado do trabalhador, a expectativa de mais investimentos tende a significar uma maior oferta de empregos.



O levantamento entrevistou 500 empresários que afirmaram a intenção de investir no seu negócio este ano. Destes, 62% disseram que planejam aprimorar os seus produtos e serviços, contra 54% no mesmo período de 2020. Outros 60% dos empresários participantes disseram que pretendem fazer investimentos em tecnologia e 57% destacaram que irão investir em aprimoramento profissional das suas respectivas equipes. Essa confiança muito se deve ao avanço da vacinação e o fim das restrições de acesso para o comércio e serviços.



Com mais aporte financeiro, o poder de compra das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes pode se refletir também em um crescimento do negócio como um todo, tornando-o assim mais forte e sustentável no mercado onde atua. Uma atitude que é extremamente importante é fazer um planejamento. Mesmo que a economia tenha evoluído se compararmos com o início da pandemia, quando praticamente tudo parou, nesses quase dois anos do início da doença no Brasil as finanças ainda estão cambaleando, entretanto, em todo negócio é preciso risco e ousadia para quem almeja crescer.



Para todo empreendimento ter êxito, independente do ramo, é fundamental que se tenha organização. Um dos passos mais essenciais é saber de onde vem e como será aplicado o recurso no negócio. Nada de tirar verba de um setor para injetar em outro. É preciso mapear por onde começar, acompanhar até mesmo o que a concorrência está fazendo e estudar as melhores estratégias para a empresa. É muito melhor e seguro que execute os processos com razão, do que simplesmente no puro achismo e no escuro.

Bruno Henrique Abreu é consultor financeiro