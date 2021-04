Pivotagem: mudando rumo dos negócios

O momento é desafiador para todos. Se a palavra de ordem na pandemia é “vacina”, o mesmo acontece no mundo dos negócios - de maneira um pouco diferente. Muitas empresas já passaram ou ainda vão passar por essa "vacinação". Na ampola de aplicação?

A pivotagem! Palavra fruto do aportuguesamento da expressão do inglês “to pivot” (girar), pode ser entendida como “dar uma guinada, um redirecionamento dos rumos de um negócio''. Após um ano desde o início da pandemia do coronavírus, mudanças e adaptações são sinônimos de pivotar, e, pivotar, sinônimo de sobrevivência.

Os hábitos de consumo mudaram e o modus operandi do mercado também. As crises têm esse poder, de conseguir inovação em terrenos incertos e pouco explorados.

De acordo com o Mapa das Fintechs, estudo anual realizado pela Visa para mostrar o perfil das startups inscritas no Programa de Aceleração Visa 2020, 68,8% revelaram terem pivotado. Essa mudança, que fique bem claro, não significa fracasso ou um passo atrás das conquistas dos empreendedores. Ela é, sobretudo, a garra para continuar.

É justamente nessa vontade de vencer as adversidades que o mundo nos impõe, sobretudo a empreendedores, que se deve continuar. Não é fácil, as dinâmicas no mundo estão mudando e com mais de um ano de pandemia, o coronavírus mostrou “mudanças”, até para grandes nações e economias consolidadas.

Trabalho com consultoria empresarial há mais de uma década e sempre ofereci aos meus clientes soluções inteligentes e inovadoras para seus negócios cresceram ainda mais. Na pandemia, não foi diferente. Com o distanciamento social, eu também me vi obrigado a buscar alternativas para continuar fazendo o que gosto. Uma aposta foi os infoprodutos, pivotagem necessária para sobrevivência em tempos de crise.

Não temos, portanto, o poder de controle sobre um vírus, ainda desafiador, mas temos sobre nossos negócios. A mesma coragem e perseverança na hora de iniciar um negócio deve ser mantida também para mudá-lo. Assim, para a sobrevivência de negócios não tem quarentena que a suporte; os rumos podem mudar. E nas perspectivas variadas, aproveitar as melhores.

Charles França

Consultor de marketing e negócios