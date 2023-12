Pisados e enfaixados

O que as faixas de proficiência do PISA 2022 revelam sobre o desempenho educacional dos estudantes brasileiros em comparação com padrões internacionais? O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, é uma iniciativa da OCDE que, a cada três anos, avalia o desempenho acadêmico de estudantes de 15 anos em Leitura, Matemática e Ciências. A prova, aplicada no formato digital, é composta por questões de múltipla escolha, dissertativas e tem duração de duas horas para cada área avaliada. As faixas de proficiência são divididas em seis níveis, indicando, por conseguinte, o grau de habilidade dos alunos, sendo que a faixa 2 é considerada a proficiência mínima ao concluir o equivalente ao ensino fundamental 2 aqui no Brasil.

Enfim, segundo as informações divulgadas pela OCDE, a amostra do Pisa Brasil 2022 foi constituída por 10.798 estudantes de 599 escolas, sendo representativa para um universo de 2.263.000 estudantes na faixa etária de 15 anos. Posto isso, qual realmente o nível de proficiência da maioria dos estudantes brasileiros?

Em matemática, 73,7% de nossos estudantes estão na faixa 1 de desempenho, ou seja, abaixo da proficiência mínima esperada em relação às médias internacionais, isso significa que a grande maioria de nossos discentes consegue apenas responder a questões que envolvem contextos conhecidos, perguntas nas quais todas as informações relevantes estão presentes e claramente definidas.

Na leitura, 50,3% dos estudantes brasileiros encontram-se no nível 1, o que significa que sua habilidade se limita à compreensão literal de frases curtas e à identificação do tema principal em textos cotidianos. Em ciências, a situação é semelhante, com 55,4% dos alunos nesse patamar. Esses estudantes demonstram capacidade apenas para aplicar conhecimentos básicos e procedimentos do dia a dia na identificação de explicações para fenômenos científicos simples. Enquanto isso, dos 56 objetivos do Plano Nacional de Educação (2014-2024), apenas seis foram atingidos. Como se não bastasse, o Ministério da Educação (MEC) descumpriu o prazo legal, adiando o envio do novo plano ao Congresso para o próximo ano.

Davi Marreiro é consultor pedagógico