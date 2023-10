Pioneirismo e Conexão no Interior do Nordeste

O Nordeste testemunhou a transformação gerada pela Brisanet. A Empresa não apenas trouxe internet de alta velocidade para cidades do interior, mas também investiu na construção de uma rede de fibra óptica de qualidade. Já somam-se 25 anos desde que a Companhia acreditou e começou a atuar no meio do semiárido cearense, uma região distante dos grandes centros urbanos e sem nenhum interesse de investimento por parte das grandes telecoms. Assim, temos hoje uma Empresa pioneira em conectar comunidades antes isoladas e em impulsionar o desenvolvimento econômico e social local.

O pioneirismo ainda vai além. Com a parceria dos meus familiares, os sócios-diretores João Paulo Estevam e Jordão Estevam, junto ao empenho e dedicação dos colaboradores (atualmente, mais de 7.500 empregos diretos), trabalhamos para fazer com que, em 2011, tornássemos Pau dos Ferros (RN) a primeira cidade do Brasil 100% atendida com a infraestrutura de rede fibra óptica. Anos antes, ainda quando a maioria das pessoas só conheciam a conexão discada, a telecom também foi a primeira a implementar a tecnologia via rádio no Brasil, na cidade de Pereiro (CE), onde até hoje permanece a sua sede.

Mais recentemente, iniciamos a ativação da cobertura 5G em algumas cidades nordestinas e, dentro de alguns anos, levaremos a tecnologia a todo o Nordeste e Centro-Oeste, tornando essas regiões mais competitivas e conectadas. A expansão do 5G irá refletir em novas oportunidades em setores, como: agricultura, educação, saúde, segurança e indústria, mudando significativamente a realidade dessas áreas, tornando as atividades mais ágeis, simplificando as operações e oferecendo um aparato tecnológico para o melhor enfrentamento de desafios.

Mas a chegada do 5G é um reflexo de muita estratégia e trabalho da Companhia, afinal, não podemos esquecer de tudo que já fizemos para chegar até aqui. Exemplo disso é a nossa entrada na bolsa de valores em 2021, atitude que não apenas atraiu investimentos que puderam ser reinvestidos em infraestrutura e inovação, mas também aumentou a visibilidade da Empresa internacionalmente. Com isso, a Brisanet está demonstrando que as empresas nordestinas podem competir no mercado global, abrindo portas para mais desenvolvimento regional.

A Brisanet completa 25 anos de trajetória como a principal protagonista na democratização da conexão, sendo um case de sucesso para todo o Brasil. Tendo uma base familiar e um DNA inovador, a Companhia conseguiu crescer e se estabelecer com um nome respeitável no setor de telecomunicações, tornando a nossa história empresarial duradoura. Durante esse tempo, além de conectar pessoas, a Empresa tem construído um legado sustentável e de apoio ao desenvolvimento social e econômico das regiões em que está presente.

José Roberto Nogueira é CEO da Brisanet