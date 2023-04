Pessoas que farão falta

O tempo passa e, como decorrência natural da existência, pessoas que realizaram atividades importantes no seio de nossa sociedade vão nos deixando. Assim ocorreu, há pouco, com as mortes do professor e desembargador do Tribunal Regional Federal da 5a. Região (TRF/5), Hugo de Brito Machado, e da advogada Geuza Leitão. Hugo, nascido na piauiense Piracuruca, em 06/05/1940, perdeu seu pai muito novo, tendo sido criado pela mãe, que sempre valorizou a educação e dedicou-se com afinco ao propósito de preparar seus filhos para a vida. Teve infância feliz no Piauí. Depois veio para Fortaleza, onde continuou seus estudos, formando-se como técnico em contabilidade na antiga Fênix Caixeiral. A partir daí, foi-se dedicando aos estudos sobre tributação, tendo concluído o curso de Direito, na UFC, em 1966. Iniciou uma valorosa carreira como advogado tributarista, tendo publicado diversas obras nessa área. Foi aprovado em importantes concursos, entre eles o de juiz federal. Em 1989, com a criação do TRF/5, integrou a composição originária da Corte, tendo-a integrado até 1997, quando de sua aposentadoria. Dele fui aluno na Faculdade de Direito da UFC, onde foi professor titular de Direito Tributário por muitos e muitos anos. Era assíduo nas aulas sob sua responsabilidade e expunha claramente seu conhecimento aos alunos de minha época, pois dominava inteiramente a disciplina que lecionava. Homem íntegro e justo em sua atuação como membro do TRF/5, em suas decisões usava do necessário equilíbrio para julgar corretamente, muitas vezes contrariando, por exemplo, o Fisco, não lhe dando razão quando este, de fato, não a tinha. Escreveu muitos artigos neste jornal, onde expunha ideias sobre a situação tributária do país. Em todas as importantes funções que exerceu e ocupou, seu exemplo de seriedade foi de admirável constância.

Uma outra sentida perda foi a da ambientalista e advogada Geuza Leitão, especialista em Direito Público pela UFC. Entre outros cargos que ocupou, foi presidente da União Internacional Protetora dos Animais (Uipa) e da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Ceará. Era uma abnegada, incansável lutadora em defesa dos animais abandonados pelas vias de nossa cidade. Não foram poucas as vezes que ela denunciou, na imprensa local, agressões a cães, gatos e até aos explorados burros, chicoteados repetidamente por carroceiros nas ruas de Fortaleza, especialmente nas da periferia, e até de outras cidades do Ceará. Lembro que, ainda como repórter do Diário do Nordeste, acompanhei diversas dessas campanhas, muitas vezes bem sucedidas, pois alcançavam a repercussão necessária e a sensibilidade do povo, bem mais receptivo às denúncias do que propriamente certas autoridades ligadas àquela questão específica. Geuza Leitão deixou um exemplo positivo no sentido do respeito e do cuidado que todos devemos ter com os animais. E esperamos que sua luta – difícil, persistente, solitária, intensa – continue a ser inspiração para tantas outras pessoas que se dedicam hoje à causa da defesa animal. Sem dúvida, Hugo de Brito Machado e Geuza Leitão são pessoas que farão falta à sociedade cearense.

Gilson Barbosa é jornalista