Perspectivas para 2023

No ano recém iniciado, tendo como marco a ascensão de um novo titular do Planalto, almejamos que, por dever de consciência, o Governo priorize a solução de problemas que correspondam legítimos anseios dos brasileiros, tarefa a ser executada com empenho e tirocínio, implantando diretrizes que se compatibilizem com tudo aquilo prometido em campanha, especialmente o que se refere aos setores menos favorecidos do nosso País.

Em sua pregação durante o pleito, quer em comícios ou eventos com menor plateia, Lula da Silva despertou confiança, mormente pela certeza de que tais reivindicações venham a se tornar realidade, conforme acertado na sequência de encontros com a participação de grupos variados de nossa sociedade, prevalecendo, dentre outras carências, itens como saúde, educação, segurança pública e o combate à fome.

Cada um dos ministérios se incumbirá de atuar dentro do contexto de programação esboçada no plano de governo que, a partir de agora, passará a ser posto em prática ampliando a efetivação de benefícios que favoreçam aos segmentos sociais, ávidos por ver implementadas ações que representem justas aspirações da coletividade.

Há quem prognostique que a planificação governamental prosseguirá em ritmo acelerado, incluindo os estados mais necessitados, garantindo-se a autenticidade do que foi proposto à população brasileira, durante os debates do ruidoso pleito eleitoral, em que batalharam – palmo a palmo – o agora Primeiro Magistrado e o seu antecessor, Jair Bolsonaro.

Igualmente, nas Unidades Federadas, os governos tendem a imprimir um padrão operacional intenso, tendo em vistas que as demandas são múltiplas, a maior parte carecendo de respostas a curto e médio prazos.

Se tais expectativas vierem a se concretizar, com fidedignidade e presteza, a credibilidade governamental, em todas as esferas, transformar-se-á em algo galvanizador da garantia de progresso e bem-estar de nossa gente.

A crença no cumprimento de metas pré-estabelecidas fortalecerá um governo que se propôs a empreender, sem quaisquer delongas, o que deslustraria a imagem da gestão. Que prevaleça o cumprimento da palavra empenhada, sem titubeios, com o interesse público sempre em primeiro plano.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte