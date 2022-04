Perspectivas na valorização de educadores administrativos

A valorização dos profissionais administrativos da educação pública será sempre um desafio que visa garantir a igualdade. Partindo desta perspectiva resta-nos explicar à sociedade pontos sobre a manutenção e o acréscimo de ações educacionais. Constituindo um diálogo permanente entre os trabalhadores não docentes e docentes aprimoramos o conhecimento e fortalecemos a educação. A tarefa é aconselhada para fugirmos do paradoxo estabelecido entre alguns governos, pois o processo de reorganização exige desenvoltura no enfrentamento do contrassenso, pois de nada adianta apresentar projetos técnicos que são reprovados pela burocracia.



A proposta de reconhecimento surge como um processo multifacetado, que envolve estudos técnicos e financiamento. É formatada como uma atividade desafiadora que transcorre através da política, da educação, do grupo estudantil e seus responsáveis. Trabalho árduo que reflete provocações no sentido de fazer pesquisas a fim de identificar a importância de cada servidor. Logo defendo que os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação (FUNDEB) são importantes não somente para professores, mas para secretários escolares, auxiliares administrativos, porteiros e merendeiras escolares, dentre outros profissionais.



Todos esperam ascender por meio de um plano de cargos, carreiras e remunerações que, por outras razões, também garante a criação oficial de funções e a continuação do serviço público através do concurso. São garantias que estão aos nossos olhos e que consolidam políticas de qualidade e valorização. É necessário reconhecer o profissional administrativo como pilar importante da educação, porque uma escola não funciona somente com professores. Basta perceber que a conceituação social é aplicada já na entrada de um equipamento educacional e está alicerçado por um bom setor de secretaria.



O aparelhamento na educação requer substância e propõe ponderações acerca do tema que, para alguns, ainda é visto como problema. É necessário trabalhar informações que apontem a complexidade do processo e, que interligam o coletivo daqueles que integram a educação pública.



Rita Gomes é presidente da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação (Asseec)