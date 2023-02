Perspectivas luzentes para uma vida saudável

Quando se trata do nosso dia a dia, as interferências luminotécnicas devem ser percebidas, principalmente quando há um objetivo que envolve rotina e saúde. O impulso do processo luzente impróprio pode, sem dúvida, deixar um corpo adoecido. As luzes são capazes de causar efeitos diversos que, na ocasião, podem aumentar ou diminuir uma atividade cerebral, conduzindo o organismo para uma possível zona de relaxamento, de euforia ou de exaustão. Nessa perspectiva que envolve claridade intensa e escuridão, o processo pode interferir no ritmo circadiano do ser humano, desequilibrando os sistemas circulatório, cardíaco e mental (estresse e depressão).

É no ciclo circadiano, ritmo em que o corpo realiza suas funções diárias, que destacamos que a percepção de luz ideal organiza os princípios sociais do indivíduo. As buscas permanentes por espaços mais saudáveis envolvem combinações entre luzes e suas aplicações. Para quem trabalha em uma área pouco iluminada, por exemplo, as implicações podem ser desanimadoras, pois o corpo humano precisa de uma intensidade maior na luz para ativar a visão e o hormônio cortisol, responsável por nos deixar acordados, segundo pesquisadores. Desta forma, os horários de descanso podem, de maneira espontaneamente, perder a projeção lógica necessária.

Por isso, a conceituação inicial da luz surgiu com intuito de produzir vivacidade ao ambiente, contudo, com o passar dos anos, essa significação foi revista a partir da necessidade fisiológica das pessoas. Logo a metodologia de transformar luz ficou entrelaçada aos estímulos sensoriais. Além da cor, os projetistas devem seguir critérios científicos acerca da temperatura, distribuição da luz, direção, dentre outros aspectos. Tudo calculado para o local planejado, a fim de evitar transtornos ao bem-estar social de suas equipes.

Algumas pesquisas apontam, no entanto, a obrigação desse intervalo programado que visa acompanhar a comunicação temporal do ser humano através de uma janela, portas e até “cobogós”. São peças que ajudarão a equilibrar os níveis dos hormônios entre luzes naturais e artificiais na composição arquitetônica, elas também serão fundamentais no procedimento de adaptação harmônica de cada espaço.

Luciana Malgarisi é arquiteta e sócia-diretora do grupo Spot