Perspectivas: ganhos ou danos?

Resisto! Gritou e comemorou um dos passageiros. Desisto, murmurava outro! Contudo, inertes e sentados de costas para a vala, eles observavam o motorista adequar suas exceções e compor suas regras. Vamos seguir viagem! Aparentemente, se tais adequações provocarem um incêndio, o fogo atingirá somente o assento e o assunto do outro.

Enfim, novas decisões foram tomadas, logo, o governo federal na última sexta-feira, dia 21, decretou por meio do Diário Oficial “o encerramento do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim).” Com isso, entre aplausos e vaias, trajes e ultrajes, essa solução foi assumida, uma vez que, segundo uma nota técnica do Ministério da Educação, o Pecim, da forma como estava sendo conduzido, desviava a finalidade das Forças Armadas, comprometendo recursos que poderiam ser mobilizados em outras prioridades.

Segundo a Revista Exame, o documento técnico assinado pelo secretário de Educação Básica, substituto Alexsandro do Nascimento Santos, enfatiza que os investimentos utilizados nessas escolas, principalmente para pagamento de militares reformados, para execução de atividades de assessoria e suporte, “parecem debochar da escassez de recursos que as redes de ensino conseguem mobilizar para o pagamento de seu próprio pessoal”. Oficiais superiores, como os coronéis, por exemplo, recebem gratificações que passam de R$ 9 mil.

Vaias ou aplausos? Como diria Anaïs Nin: “nós não vemos as coisas como elas são, vemo-las como nós somos.” Por exemplo, foi a vulnerabilidade social das escolas regulares de Ensino Fundamental e Médio que motivou a institucionalização do programa. Em contrapartida, “é como se julgássemos que a vulnerabilidade social dos territórios que abrigam essas escolas seja um tema de política militar e não de política social,” conforme enfatizado na Revista.

Sobre o desvio de finalidade, destacamos a inegável excelência de gestão e o caráter seletivo dos colégios militares, todavia, “a escola pública regular é universal por definição normativa e por orientação ética.” Logo, a “seleção pelo mérito” distorce o direto absoluto da acessibilidade. Enfim, “sintam-se perplexos ante o cotidiano.” Ganhos ou danos dependem realmente da perspectiva?

Davi Marreiro é consultor pedagógico