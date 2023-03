Perspectivas e possibilidades no mercado imobiliário para estrangeiros

As projeções são animadoras para investidores estrangeiros que apostam no mercado imobiliário brasileiro. O setor está em crescimento constante com perspectiva econômica promissora no ano corrente. A nação segue atraindo empreendedores de outros países por meio do capital financeiro, como destaca a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que apresentou o Brasil na terceira posição em volume de investimentos estrangeiros, incluindo neste cenário o mercado imobiliário.



Os captadores estrangeiros gerenciam recursos, de olho na rentabilidade e possibilidade de ter o visto definitivo para residirem no Brasil. Estamos à frente de um cenário previsível de oportunidades e opções diversas: apartamentos, terrenos, casas de veraneio, etc. Desta forma, quando acompanhado por um profissional do direito, que conhece os trâmites burocráticos, desde a compra do bem imóvel até o pedido de visto para moradia, o investidor passa a ter em mãos um planejamento estratégico de crescimento que visa, sobretudo, o patrimônio privado.



Esse conjunto de bens deve estar atrelado aos direitos e obrigações exigidos por uma nação organizada, em outras palavras, tudo que foi adquirido deve ser registrado em cartório e declarado junto ao fisco, pois somente desta forma haverá a construção de um pedido para visto permanente. Contudo, o financiador deve ter conhecimento básico da literatura econômica brasileira, para que possa construir um caminho promissor.



É válido destacar que, neste ano de 2023, uma comparação relativa que aponta o Brasil está em espaço econômico consolidado. Países que disputavam esse espaço estão em guerra, enfrentam dificuldades extremas com questões burocráticas e, até questões sanitárias ainda da covid-19. Por fim, considero as inúmeras questões que favorecem esse crescimento exponencial de capital estrangeiro aplicado no mercado imobiliário, que envolve uma atividade econômica acelerada, credibilidade das empresas e a retomada de projetos atrasados em época pandêmica, que agora segue normalizada diante do processo de imunização.

André Dantas é advogado